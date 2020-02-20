|
Відгуки про ICU
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 18 лис, 2025 16:22
Блин, нашли время технічні роботи проводить, почему нельзя после закрытия сессии это сделать 😅
NDV
- Повідомлень: 240
- З нами з: 09.06.19
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 25 раз.
Профіль
Додано: Вів 18 лис, 2025 21:33
NDV написав:
Блин, нашли время технічні роботи проводить, почему нельзя после закрытия сессии это сделать 😅
Про вот это
речь?
Через глобальний збій сервісу Cloudfare можливі тимчасові затримки в роботі платформи ICU Trade та особистого кабінета інвестора ICU.
Так это в тему по Cloudfare нужно жаловаться, что он не дождался закрытия сессии ICU.
moveton
- Повідомлень: 6219
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 763 раз.
Профіль
Додано: Нед 23 лис, 2025 13:30
Підкажіть, будь ласка, чи можна через Портмоне поповнити ICU з Кредит Дніпро без комісії. Ніби пам'ятаю, що з Кредит Дніпро ОВДП лише через Дію можна купити
talja
- Повідомлень: 10
- З нами з: 14.01.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Чет 27 лис, 2025 22:34
Панове, а хтось підвязував рахунок НоваПей до ICU? Нк сваряться в ICU на таке? Адже цеж не банк все таки.
1finanсier
- Повідомлень: 1093
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 380 раз.
- Подякували: 73 раз.
Профіль
Додано: П'ят 28 лис, 2025 08:28
1finanсier написав:
Панове, а хтось підвязував рахунок НоваПей до ICU? Нк сваряться в ICU на таке? Адже цеж не банк все таки.
Влітку нормально все підв'язувалося. Жодних питань не виникало.
Navegantes
- Повідомлень: 524
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 141 раз.
Профіль
Додано: П'ят 28 лис, 2025 09:16
talja написав:
Підкажіть, будь ласка, чи можна через Портмоне поповнити ICU з Кредит Дніпро без комісії. Ніби пам'ятаю, що з Кредит Дніпро ОВДП лише через Дію можна купити
Ні, лише через Дію
ukr0014959
- Повідомлень: 551
- З нами з: 05.01.16
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 24 раз.
Профіль
