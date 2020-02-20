RSS
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 16:22

Re: Відгуки про ICU

Блин, нашли время технічні роботи проводить, почему нельзя после закрытия сессии это сделать 😅
NDV
Аватар користувача
 
Повідомлень: 240
З нами з: 09.06.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 21:33

  NDV написав:Блин, нашли время технічні роботи проводить, почему нельзя после закрытия сессии это сделать 😅

Про вот это речь?
Через глобальний збій сервісу Cloudfare можливі тимчасові затримки в роботі платформи ICU Trade та особистого кабінета інвестора ICU.

Так это в тему по Cloudfare нужно жаловаться, что он не дождался закрытия сессии ICU.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6225
З нами з: 23.03.18
Подякував: 85 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 13:30

Підкажіть, будь ласка, чи можна через Портмоне поповнити ICU з Кредит Дніпро без комісії. Ніби пам'ятаю, що з Кредит Дніпро ОВДП лише через Дію можна купити
talja
 
Повідомлень: 10
З нами з: 14.01.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 22:34

Re: Відгуки про ICU

Панове, а хтось підвязував рахунок НоваПей до ICU? Нк сваряться в ICU на таке? Адже цеж не банк все таки.
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1095
З нами з: 02.09.19
Подякував: 381 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 08:28

  1finanсier написав:Панове, а хтось підвязував рахунок НоваПей до ICU? Нк сваряться в ICU на таке? Адже цеж не банк все таки.


Влітку нормально все підв'язувалося. Жодних питань не виникало.
Navegantes
 
Повідомлень: 544
З нами з: 22.02.23
Подякував: 14 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 09:16

  talja написав:Підкажіть, будь ласка, чи можна через Портмоне поповнити ICU з Кредит Дніпро без комісії. Ніби пам'ятаю, що з Кредит Дніпро ОВДП лише через Дію можна купити



Ні, лише через Дію
ukr0014959
 
Повідомлень: 552
З нами з: 05.01.16
Подякував: 23 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 15:43

  Navegantes написав:
  1finanсier написав:Панове, а хтось підвязував рахунок НоваПей до ICU? Нк сваряться в ICU на таке? Адже цеж не банк все таки.


Влітку нормально все підв'язувалося. Жодних питань не виникало.

Вчера попробовал - тоже привязалось. Было бы удивительно, если бы брокера платёжные системы не устраивали. Пополнение зарубежных брокеров из Украины практически все через всякие небанковские Wise или Paysera делают.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6225
З нами з: 23.03.18
Подякував: 85 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 11:32

  Navegantes написав:
  1finanсier написав:Панове, а хтось підвязував рахунок НоваПей до ICU? Нк сваряться в ICU на таке? Адже цеж не банк все таки.


Влітку нормально все підв'язувалося. Жодних питань не виникало.

дякую за відповідь. "+" в карму )
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1095
З нами з: 02.09.19
Подякував: 381 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
 
