Відгуки про ICU
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 11 гру, 2025 07:15
talja написав:ukr0014959
вирішила протестувати - пішло через портмоне з КредитДніпро на ICU
Власні чи кредитні? Хоча в мене від учора ІСУ не працює
ukr0014959
Повідомлень: 569
З нами з: 05.01.16
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 26 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 11 гру, 2025 09:08
ukr0014959 написав: talja написав:ukr0014959
вирішила протестувати - пішло через портмоне з КредитДніпро на ICU
Власні чи кредитні? Хоча в мене від учора ІСУ не працює
Такі да, спрацювало. А я два дні назад все в Токмак)
ukr0014959
Повідомлень: 569
З нами з: 05.01.16
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 26 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 19 гру, 2025 16:11
Якщо подав заявку на виведення коштів о 16:00, чи варто очікувати на кошти в цей же день?
l_e_x
Повідомлень: 174
З нами з: 04.07.14
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 29 раз.
Профіль
Додано: П'ят 19 гру, 2025 16:20
l_e_x написав:
Якщо подав заявку на виведення коштів о 16:00, чи варто очікувати на кошти в цей же день?
Где-то в 17-18 часов проводят. Обычно должны бы выполнить в тот же. Но без гарантий. У ICU часто что-то временно ломается и тормозит.
moveton
Повідомлень: 6452
З нами з: 23.03.18
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 789 раз.
Профіль
Додано: Нед 28 гру, 2025 18:05
moveton написав:
Где-то в 17-18 часов проводят. Обычно должны бы выполнить в тот же. Но без гарантий. У ICU часто что-то временно ломается и тормозит.
Якщо у той же не вийшли, то наступна обробка вже на наступний вечір чи протягом дня ще є якісь слоти?
klug
Повідомлень: 8995
З нами з: 18.08.14
- Подякував: 385 раз.
- Подякували: 1274 раз.
Профіль
Додано: Пон 29 гру, 2025 00:55
klug написав: moveton написав:
Где-то в 17-18 часов проводят. Обычно должны бы выполнить в тот же. Но без гарантий. У ICU часто что-то временно ломается и тормозит.
Якщо у той же не вийшли, то наступна обробка вже на наступний вечір чи протягом дня ще є якісь слоти?
Прямо систематических слотов, вроде, нет. При тормозах бывало, что рассылали с утра (часиков в 10-11 что ли), но могут и до следующего вечера дотянуть. Или не до следующего
moveton
Повідомлень: 6452
З нами з: 23.03.18
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 789 раз.
Профіль
Додано: П'ят 09 січ, 2026 20:52
Панове, є у когось досвід відкриття рахунку в банку Авангард (додаток ICUбанк)? Чи є якісь підводні камені? Бо десь читав, що комусь при ініціації відкритя рахунку там, на пошту прийшов лист з вимогою для подальшого продовження реєстрації надіслати довідки про доходи. І це ще навіть не стала людина їх клієнтом ! ) Доволі дивна ситуація, але може там якась специфічна ситуація була і імярек щось не договорював. В будь якому разі буду вдячний, якщо поділитеся власним досвідом, якщо у когось він є з банком ICUбанк
1finanсier
Повідомлень: 1118
З нами з: 02.09.19
- Подякував: 386 раз.
- Подякували: 74 раз.
Профіль
Додано: Нед 11 січ, 2026 15:53
Цікавить питання, а куди купон іку виплачує якщо коли купував овдп кошти спочатку відправляв на свій рахунок в іку, а потім вже з нього купував.Теж на внутрішній рахунок?
Бо так ніколи не купував.Тільки через дію.
посетитель
Повідомлень: 1589
З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 241 раз.
Профіль
Додано: Нед 11 січ, 2026 15:57
посетитель написав:
Цікавить питання, а куди купон іку виплачує якщо коли купував овдп кошти спочатку відправляв на свій рахунок в іку, а потім вже з нього купував.Теж на внутрішній рахунок?
Бо так ніколи не купував.Тільки через дію.
На брокерський рахунок отримуєте, в четвер доступні для реінвестування чи виводу
Navegantes
Повідомлень: 628
З нами з: 22.02.23
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 161 раз.
Профіль
