С начала января минимум 16 танкеров вышли из венесуэльских портов после захвата Мадуро, пытаясь уйти "в тёмном режиме" (AIS выключен, ложные позиций, ложные флаги).
Из них 5 уже захвачено США. 4 загруженных танкера вернулись 9–10 января. Остальные 7 США ищут через спутники. дроны, авиацию.
Результат - Венесуэла сейчас практически не может торговать нефтью в значимых объёмах. Экспорт почти на нуле. Экономика Венесуэлы на грани: нефть — 40%+ доходов бюджета, без экспорта — гуманитарный кризис, нет зарплаты бюджетникам и солдатам. Военная операция не нужна, Трамп верно определил, куда больнее надавить.
С начала января минимум 16 танкеров вышли из венесуэльских портов после захвата Мадуро, пытаясь уйти "в тёмном режиме" (AIS выключен, ложные позиций, ложные флаги).
Из них 5 уже захвачено США. 4 загруженных танкера вернулись 9–10 января. Остальные 7 США ищут через спутники. дроны, авиацию.
Результат - Венесуэла сейчас практически не может торговать нефтью в значимых объёмах. Экспорт почти на нуле. Экономика Венесуэлы на грани: нефть — 40%+ доходов бюджета, без экспорта — гуманитарный кризис, нет зарплаты бюджетникам и солдатам. Военная операция не нужна, Трамп верно определил, куда больнее надавить.
Джерело не перевірене
Но это ни разу не нарушение "международных правил", и не агрессия. Исключительно "сила права", по которой живут передовые государства.
С начала января минимум 16 танкеров вышли из венесуэльских портов после захвата Мадуро, пытаясь уйти "в тёмном режиме" (AIS выключен, ложные позиций, ложные флаги).
Из них 5 уже захвачено США. 4 загруженных танкера вернулись 9–10 января. Остальные 7 США ищут через спутники. дроны, авиацию.
Результат - Венесуэла сейчас практически не может торговать нефтью в значимых объёмах. Экспорт почти на нуле. Экономика Венесуэлы на грани: нефть — 40%+ доходов бюджета, без экспорта — гуманитарный кризис, нет зарплаты бюджетникам и солдатам. Военная операция не нужна, Трамп верно определил, куда больнее надавить.
Джерело не перевірене
Да как бы "проверенные" источники тоже не дают внятных ответов. К примеру все тот же танкер Bella 1. Контекст сообщений, что он перевозит нефть из Венесуэлы. А почему не с точностью до наоборот ? ВВоз легкой иранской нефти для смешивания с тяжелой венесуэльской ,
Shaman написав: й друге питання - а що робити, коли військові починають накидати на цивільних? "панять и прастить"? Успіха після цього приводили до тями... я вже мовчу, що
І це зара ти так співаєш ) я представляю шо ти заспіваєш коли війна закінчиться про свою роль і місце в боротьбі за незалежність та про те шо ти не посилав) Спорим через рік після війни ти почнеш писати російською? :wink : нема тут військових є ті хто воює, і є ті хто займає проукраїнську позицію на дивані.
Після оголошення про смерть Гітлера протягом кількох тижнів наклали на себе руки близько семи тисяч нацистських військових і чиновників різного рангу, зокрема кілька лідерів гітлерівської Націонал-соціалістичної робітничої партії, вищі керівники СС та армійські генерали.
гадаю, на Раші такого не буде, там почнуть грати, хто перший напише донос на сусіда...
Ссылку можно? Гитлер застрелился 30 апреля. Не знаю, объявили ли в Германии о его смерти, не уверен. Тупы Гитлера и Евы Браун были обнаружены советскими солдатами 5 мая. Война закончилась 8-9 мая, т.е. через неделю после смерти Гитлера. Не кажется ли вам, что смерть этих "близько семи тисяч нацистських військових і чиновників різного рангу" не очень связана со смертью Гитлера? Может причины не в его смерти?
Приблизно о 16:30 Гітлеру повідомляють, що Група армій «B», що знаходиться під командуванням Вальтера Моделя, в повному складі (375 000 чоловік) припинила опір союзникам, і склала зброю в районі Рура. Прийшовши в лють Гітлер оголошує всіх солдатів і офіцерів «боягузами і зрадниками батьківщини», а Вальтера Моделя заочно засуджує до розстрілу. На наступний день, дізнавшись про це, Модель застрелився
Это случилось 21 апреля. Тоже связано со смертью Гитлера?
ЛАД написав:Не знаю, объявили ли в Германии о его смерти, не уверен. Тупы Гитлера и Евы Браун были обнаружены советскими солдатами 5 мая. Война закончилась 8-9 мая, т.е. через неделю после смерти Гитлера. Не кажется ли вам, что смерть этих "близько семи тисяч нацистських військових і чиновників різного рангу" не очень связана со смертью Гитлера? Может причины не в его смерти?
Тут скоріше - причини для самогубства в них були схожі. Вони не бачили себе в новому світопорядку, в нейтральній демілітаризованій німеччині під зовнішнім управлінням. Цікаво що після корейської війни захід відмовився від ідеї нейтральної німеччини. І навіть на пропозиції Сталіна щодо обєднання німеччини за умов збереження її нейтралітету відповів відмовою. І чисто щоб не було спекуляцій, стрілялась меншість, багато нацитських урядовців нормально адаптувались як до комуністичного правління так і до демократів в нато. Що характерно потомки теж досягли карєрних висот. Для прикладу внук гудеріана брав участь в операції буря в пустелі в званні бригадного генерала. Так що зря гебельс траванув жінку й дітей.
Востаннє редагувалось Banderlog в Пон 12 січ, 2026 02:40, всього редагувалось 1 раз.
Різниця в тому, що закон має бути для всіх один. Як буде отаке ставлення до людей, програємо. Подумай сам, як зара добровольців майже нема, людей ловлять і будуть їм ще казати, що вони непотріб (да і добровольцям, мабуть, це теж не сподобалось би), тому їх не жалко, а менти, силовики, охоронці, молоді відставники, офіцери, чинуши з дітьми, коміки і т.д. воювати не будуть, ви їх всіх маєте захищати, а вони вас назвуть непотребом, яка буде мотивація і чим це все закінчиться?