Про це пише німецьке видання Die Zeit.
Дивися повний текст За відмову від санкцій проти \"Північного потоку-2\" Німеччина запропонувала США угоду.
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Додано: Сер 16 вер, 2020 15:46
За відмову від санкцій проти "Північного потоку-2"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За відмову від санкцій проти \"Північного потоку-2\" Німеччина запропонувала США угоду.
Додано: Сер 16 вер, 2020 15:46
росіяни німцям дають 2 ярди, німці американцям 1 ярд. усім профіт, українцям дуля) такі вони бургери )
Додано: Сер 16 вер, 2020 21:26
Расчётливые европейцы хотят убить 1м выстрелом 2х зайцев: и с США разобраться и на цену трубного российского газа влияние иметь с помощью конкуренции в виде сжиженного газа. А чей именно газ, в случае необходимости, будут принимать терминалы - американский или там катарский - уже другой вопрос.
Додано: Чет 17 вер, 2020 04:58
Re: За відмову від санкцій проти
Ось і подивимось чи попадуться американці на "німецьку" (а скоріш за все на кремлівську) уловку
Додано: Чет 17 вер, 2020 10:25
Додано: Чет 17 вер, 2020 11:01
США не тактический многоходовочник на краткосрочную перспективу в отличие от Путина - они очень дальновидные стратеги, им важно максимально увеличить свое присутствие на европейском рынке газа, подсадить ЕС на сжиженный газ и зарабатывать десятки ярдов. Поэтому для них лучше, чтобы СП-2 так и неродился, помер в утробе Газпрома.
На счет предложения, то для США 1 ярд - это как для среднестатистического украинца 10 грн.
Додано: Чет 17 вер, 2020 11:18
Re: За відмову від санкцій проти
Ага, что же у них за дальновидная стратегия такая что торговый баланс каждый год ищет новое дно? А с начала карантина так вообще вся экономика начала сыпаться.
Чую в этом году они начнут раздумывать над тем чтобы гренки всучивать принудительно всем молодым да белым.
(Надо нажать чтобы открылась нормально)
Дно будет пробито! Трампа турнут под зад!
Додано: Чет 17 вер, 2020 12:03
Дно было в 2000-х. Сейчас Китай переключился с Бразилии На США в части закупки кукурузы и сои, т. е. США вынудили Китай выполнять торговое соглашение, что выровняет торговый баланс. Чем не стратегия - вытеснить РФ с рынка газа и забрать доходы, что позитивно повлияет на торговый баланс. Что там будет с торговым балансом РФ после этого? Кроме того, Ближний Восток своими скидками усиленно выдавливает РФ с рынков нефти.
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