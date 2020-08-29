За відмову від санкцій проти

Ragnar написав:США не тактический многоходовочник на краткосрочную перспективу в отличие от Путина - они очень дальновидные стратеги, им важно максимально увеличить свое присутствие на европейском рынке газа, подсадить ЕС на сжиженный газ и зарабатывать десятки ярдов. Поэтому для них лучше, чтобы СП-2 так и неродился, помер в утробе Газпрома.
На счет предложения, то для США 1 ярд - это как для среднестатистического украинца 10 грн.
Не очень понято - с СП-2 или без него в Европу идет тот же самый российский газ. США при отказе от его строительства ничего не выигрывают - количество газа из РФ не меняется при любом варианте развития событий. В запрете СП-2 кровно заинтересованы только Украина и Польша (страны-транзитеры), но не более того. Кстати, в августе Газпром экспортировал 16 млрд м3, а спотовые цены (в Роттердаме) в Европе поднялись с 35 долларов за 1000 м3 (май) до 130 (сентябрь). Для справки -себестоимость СПГ с Восточного побережья США для Европы сейчас примерно на 100 долларов дороже...