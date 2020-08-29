RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
За відмову від санкцій проти
"Північного потоку-2"...

За відмову від санкцій проти "Північного потоку-2"...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 12:14

  Ragnar написав:США не тактический многоходовочник на краткосрочную перспективу в отличие от Путина - они очень дальновидные стратеги, им важно максимально увеличить свое присутствие на европейском рынке газа, подсадить ЕС на сжиженный газ и зарабатывать десятки ярдов. Поэтому для них лучше, чтобы СП-2 так и неродился, помер в утробе Газпрома.
На счет предложения, то для США 1 ярд - это как для среднестатистического украинца 10 грн.

Не очень понято - с СП-2 или без него в Европу идет тот же самый российский газ. США при отказе от его строительства ничего не выигрывают - количество газа из РФ не меняется при любом варианте развития событий. В запрете СП-2 кровно заинтересованы только Украина и Польша (страны-транзитеры), но не более того. Кстати, в августе Газпром экспортировал 16 млрд м3, а спотовые цены (в Роттердаме) в Европе поднялись с 35 долларов за 1000 м3 (май) до 130 (сентябрь). Для справки -себестоимость СПГ с Восточного побережья США для Европы сейчас примерно на 100 долларов дороже...
Волгарь
 
Повідомлень: 7697
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 774 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Бізнесу нагадали про штрафи за відмову в розрахунку... 1, 2
R2 » Вів 15 вер, 2020 18:41
13 455
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 вер, 2020 10:17
_hunter
Суд задовольнив позов Суркісів проти ПриватБанку щодо... 1, 2, 3, 4
R2 » Чет 03 вер, 2020 11:33
31 1688
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 вер, 2020 12:44
Shaman
Меркель не зупинить будівництво "Північного потоку - 2"
R2 » П'ят 28 сер, 2020 21:39
3 333
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 сер, 2020 09:25
summacut

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.