За відмову від санкцій проти "Північного потоку-2"...
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Ragnar написав:США не тактический многоходовочник на краткосрочную перспективу в отличие от Путина - они очень дальновидные стратеги, им важно максимально увеличить свое присутствие на европейском рынке газа, подсадить ЕС на сжиженный газ и зарабатывать десятки ярдов. Поэтому для них лучше, чтобы СП-2 так и неродился, помер в утробе Газпрома. На счет предложения, то для США 1 ярд - это как для среднестатистического украинца 10 грн.
Не очень понято - с СП-2 или без него в Европу идет тот же самый российский газ. США при отказе от его строительства ничего не выигрывают - количество газа из РФ не меняется при любом варианте развития событий. В запрете СП-2 кровно заинтересованы только Украина и Польша (страны-транзитеры), но не более того. Кстати, в августе Газпром экспортировал 16 млрд м3, а спотовые цены (в Роттердаме) в Европе поднялись с 35 долларов за 1000 м3 (май) до 130 (сентябрь). Для справки -себестоимость СПГ с Восточного побережья США для Европы сейчас примерно на 100 долларов дороже...
Ragnar написав:США не тактический многоходовочник на краткосрочную перспективу в отличие от Путина - они очень дальновидные стратеги, им важно максимально увеличить свое присутствие на европейском рынке газа, подсадить ЕС на сжиженный газ и зарабатывать десятки ярдов. Поэтому для них лучше, чтобы СП-2 так и неродился, помер в утробе Газпрома. На счет предложения, то для США 1 ярд - это как для среднестатистического украинца 10 грн.
Не очень понято - с СП-2 или без него в Европу идет тот же самый российский газ. США при отказе от его строительства ничего не выигрывают - количество газа из РФ не меняется при любом варианте развития событий. В запрете СП-2 кровно заинтересованы только Украина и Польша (страны-транзитеры), но не более того. Кстати, в августе Газпром экспортировал 16 млрд м3, а спотовые цены (в Роттердаме) в Европе поднялись с 35 долларов за 1000 м3 (май) до 130 (сентябрь). Для справки -себестоимость СПГ с Восточного побережья США для Европы сейчас примерно на 100 долларов дороже...
Объем экспорта за один месяц без сравнения не о чем. В 2019/2018 и 1пол. 2020/1 пол. 2019 падение экспорта в Европу. От куда данные о разнице в стоимости СПГ из США и газа от Газпрома 100 дол./1000 ку. м.? На Henry hub сейчас 2,2 дол./MMBtu (81 дол./1000 куб. м.).
Ragnar написав:США не тактический многоходовочник на краткосрочную перспективу в отличие от Путина - они очень дальновидные стратеги, им важно максимально увеличить свое присутствие на европейском рынке газа, подсадить ЕС на сжиженный газ и зарабатывать десятки ярдов. Поэтому для них лучше, чтобы СП-2 так и неродился, помер в утробе Газпрома. На счет предложения, то для США 1 ярд - это как для среднестатистического украинца 10 грн.
Не очень понято - с СП-2 или без него в Европу идет тот же самый российский газ. США при отказе от его строительства ничего не выигрывают - количество газа из РФ не меняется при любом варианте развития событий. В запрете СП-2 кровно заинтересованы только Украина и Польша (страны-транзитеры), но не более того. Кстати, в августе Газпром экспортировал 16 млрд м3, а спотовые цены (в Роттердаме) в Европе поднялись с 35 долларов за 1000 м3 (май) до 130 (сентябрь). Для справки -себестоимость СПГ с Восточного побережья США для Европы сейчас примерно на 100 долларов дороже...
Объем экспорта за один месяц без сравнения не о чем. В 2019/2018 и 1пол. 2020/1 пол. 2019 падение экспорта в Европу. От куда данные о разнице в стоимости СПГ из США и газа от Газпрома 100 дол./1000 ку. м.? На Henry hub сейчас 2,2 дол./MMBtu (81 дол./1000 куб. м.).
Общий объем экспорта Газпрома (годовой) около 200 млрд. м3 в год. В 20-о м году будет около 170 млрд. - по объему это пятый показатель за всю историю поставок
Мы возьмем за основу данные Минэнерго США, а именно экспортные цены СПГ и средние месячные цены на Henry Hub. В результате анализа актуальных данных с января по май 2019 г. средняя стоимость сжижения тыс. кубических футов природного газа составила $2,17. Эти цифры не включают дополнительные расходы на доставку газа до заводов СПГ, которые обычно не превышают 15% от цены на Henry Hub
Grover написав:Расчётливые европейцы хотят убить 1м выстрелом 2х зайцев: и с США разобраться и на цену трубного российского газа влияние иметь с помощью конкуренции в виде сжиженного газа. А чей именно газ, в случае необходимости, будут принимать терминалы - американский или там катарский - уже другой вопрос.
Трампа чи Байдена мільярд не задовільнить. ПП2 розблокують, коли Німеччина почне виконувати свої обов'язки по НАТО.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.