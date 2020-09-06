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Уряд пропонує збільшити
податок на дорогі автомобілі

Уряд пропонує збільшити податок на дорогі автомобілі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 11:06

Уряд пропонує збільшити податок на дорогі автомобілі

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України запропонував зменшити поріг середньоринкової вартості легкових автомобілів.

Дивися повний текст Уряд пропонує збільшити податок на дорогі автомобілі.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 11:06

Криворізька школа економіки у всій красі...
Даєш податок на повітря ! І навіть не думайТЕ менше дихати !
P.S.Тобі личить моє кохання ...
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 11:16

Не надо сравнивать воздух с авто за 1.2миллиона.Во всём цивилизованном мире богатые платят налоги за свои "игрушки".
sena_2008atp
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