Кабінет міністрів України запропонував зменшити поріг середньоринкової вартості легкових автомобілів.
Дивися повний текст Уряд пропонує збільшити податок на дорогі автомобілі.
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Додано: Чет 17 вер, 2020 11:06
Уряд пропонує збільшити податок на дорогі автомобілі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд пропонує збільшити податок на дорогі автомобілі.
Додано: Чет 17 вер, 2020 11:06
Криворізька школа економіки у всій красі...
Даєш податок на повітря ! І навіть не думайТЕ менше дихати !
P.S.Тобі личить моє кохання ...
Додано: Чет 17 вер, 2020 11:16
Не надо сравнивать воздух с авто за 1.2миллиона.Во всём цивилизованном мире богатые платят налоги за свои "игрушки".
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