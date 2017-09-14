|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 15 вер, 2025 09:35
ЛАД написав: alibob написав: ЛАД написав:
М-да.
Было несколько отзывов на мой утренний пост viewtopic.php?p=5890081#p5890081
. Но никто, похоже, так и не понял, зачем я привёл эту цитату.
Грустно.
Португалію розбудовують для англійців-понаєхів? Аборигени мають міняти звичні локації?
Ваше пояснення?
Проблемы Португалии пусть заботят португальцев.
Никаких возможных в будущем аналогий не видите?
И не только о строителях.
"Сказка — ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок"
так сформулюйте свої припущення -це ж основа нормальної дискусії. а то я щось тримаю в голові, а ви здогадайтесь...
1
4
5
Додано: Пон 15 вер, 2025 09:36
Сибарит написав: smdtranz написав:
да и что касается воевал/не воевал, армия ж тоже неоднородна. кто-то 4 года на фронте, а кто-то 4 года в тылу. единой огромной массы, которая поднимет общество там нет.
В тылу очень много людей (по моим наблюдениям, большинство), подорвавших здоровье на фронте. Они вполне боевые. Конфликта тут нет.
Если найдется лидер и финансирование, масса будет.
фінансування чого? політичного процесу - так.
але тут натякають на якісь бунти. вибачте, а бунти за що? яка мета?
Додано: Пон 15 вер, 2025 09:37
smdtranz написав: Banderlog написав: smdtranz написав:
да и что касается воевал/не воевал, армия ж тоже неоднородна. кто-то 4 года на фронте, а кто-то 4 года в тылу. единой огромной массы, которая поднимет общество там нет.
а хто сказав що маса має бути єдина? І щось там піднімати? Єдінство потрібне для захвату влади, а для анархії хватить і маси озброєних індивідуалістів.
анархии не существует. такова природа человека
ну какой-то рост преступности — возможно, и то, умная власть при первой же возможности откроет границы. и если вам плохо живется, кризис и нет денег — всегда есть Европа, ну поедьте туда.
способность военных на революцию/бунт после армии, где учат слушаться командира и выполнять приказы, спорна. возможностей для самореализации после фронта сейчас полно
ну а так то конечно посмотрим) пусть вон партию создадут. дай бог если не начнут традиционный для Украины «политический процесс» в виде дележки власти в ней и поливания друг друга грязью
існує. Анархія це коли багато конкурентних порядків. Це громадянська війна де в кожному селі свій батько отаман. Понятно що так довго не буде но шанс на невеличку громадянську є.
Масі не обовязково структуруватись в партії і брати участь в виборчих процесах.
) після армії спорно, но після армії що бере участь у війні ні.
На війні іще вчаться вбивати і представте собі не виконувати накази. )
Додано: Пон 15 вер, 2025 09:40
Shaman написав:
але тут натякають на якісь бунти. вибачте, а бунти за що? яка мета?
ніякої. Лиш справедливість)
В кожного своя. Невже ти сумніваєшся що багато тих хто в армії думає що це не справедливо?
Додано: Пон 15 вер, 2025 09:48
Shaman написав:
фінансування чого? політичного процесу - так.
але тут натякають на якісь бунти. вибачте, а бунти за що? яка мета?
Серьезный массовый бунт требует организации и финансирования.
Даже для локального погрома нужен кто-то, кто бросит клич.
Без этого максимум - пьяная драка.
Не надо демонтировать воевавших. В массе своей, они не хотят продать воевать, да и зацепить их идеей сложнее, чем диванных бойцов.
Всплеск преступности будет, но без идеи и организации.
Додано: Пон 15 вер, 2025 09:48
Banderlog написав:
Анархія це коли багато конкурентних порядків. Це громадянська війна де в кожному селі свій батько отаман. Понятно що так довго не буде но шанс на невеличку громадянську є.
Масі не обовязково структуруватись в партії і брати участь в виборчих процесах.
) після армії спорно, но після армії що бере участь у війні ні.
На війні іще вчаться вбивати і представте собі не виконувати накази. )
анархія це не громадянська війна,
от на Філіпінах анархія є, а війни нема
Додано: Пон 15 вер, 2025 09:50
Дорогі друзі, волонтерська родино!
З глибоким болем ділимося страшною звісткою: у навчальному центрі трагічно загинув син нашої подруги та волонтерки Людмила Балог — Бек В’ячеслав. Славіку було лише 35 років.
Славік залишив після себе трьох маленьких діток — 8, 6 і 4 років, які тепер залишилися без тата… Попри те, що він мав трьох неповнолітніх дітей і тяжко хворів на інсулінозалежний цукровий діабет (із рівнем цукру 29–30), його доставили в суботу. У навчальному центрі у понеділок він казав що йому дуже погано і вже не встає на ноги , в середу вже не підіймав слухавку, хоча зв'язок був... Вчора зателефонував командир і повіломив що Славік Бек помер в реанімації....
В’ячеслав захищав Україну у складі 10 окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейс». Саме під час служби, після множинних контузій ще до повномасштабного вторгнення, у нього розвинувся цукровий діабет.
Відразу щоб закрити питання ІСПО / не ІПСО, цього Вячеслава багато хто знав, колишній атошник, всі діти його, від одної жінки. Можливо як ветеран відчував себе занадто самовпевнено і щось не доробив з документами до кінця. Або через серйозну хворобу йому було не до цього.
Його двоюрідна сестра писала також, що привозили три оригінали свідоцтв в ТЦК але вже було пізно, він вже був дорогою на полігон.
Також про нього написав недавно мобілізований екс-поліцейський (той самий якого показово бусифікували через допомогу іншому ветерану)
Іван Білецький:
Оновлена інформація:
В'ячеслава доставила у ВСП з Ужгородського РТЦК та СП поліція. Звідти він був доставлений на полігон. Інше встановлюється.
На військових навчаннях через хворобу помер мобілізований в минулу суботу ужгородець, ветеран Бек В'ячеслав.
Він мав трьох малолітніх дітей(віком 4, 6 і 8 років) і хворів цукровим діабетом, будучи інсулінозалежний.
Звісно, в Ужгородському РТЦК не вистачило якого паперчика по дітям і перекошений голова ВЛК визнав В'ячеслава здоровим.
Треба ж випускати на "додаткове медичне обстеження" здорових чоловіків і кимось їх замінювати. Всі ж звикли до небідного життя. От і обрали під показник В'ячеслава. Незахищеного ніким ветерана.
Востаннє редагувалось Letusrock
в Пон 15 вер, 2025 09:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 15 вер, 2025 09:51
Banderlog написав: Shaman написав:
але тут натякають на якісь бунти. вибачте, а бунти за що? яка мета?
ніякої. Лиш справедливість)
В кожного своя. Невже ти сумніваєшся що багато тих хто в армії думає що це не справедливо?
Бунт - це коли вже неможливо терпіти пекельні борошна.
А якщо за справедливість, то вже боротьба за якусь мету (справедливу).
Але для обох випадків питання - невже є підстави для реалізації?
І ключове: обидва є діями проти верхів... Низів проти верхів. Проти них що бунтують, що бажають добитися справедливості.
Але навіщо це, так би мовити, активістам низів? Якщо можна компенсувати собі! своїми же низами...
Лише трохи "вдосконалити" систему саме під себе. Особисто під себе.
Зашквари ткц тому яскравий приклад.
І ... всі задоволені стають. Ну окрім самих найнижчих (найслабших).
А якщо ще й обгортку гарну (накшалт цілесообразності понад усе((, то картинко-красота.
Додано: Пон 15 вер, 2025 10:22
detroytred написав: Banderlog написав: Shaman написав:
але тут натякають на якісь бунти. вибачте, а бунти за що? яка мета?
ніякої. Лиш справедливість)
В кожного своя. Невже ти сумніваєшся що багато тих хто в армії думає що це не справедливо?
Бунт - це коли вже неможливо терпіти пекельні борошна.
А якщо за справедливість, то вже боротьба за якусь мету (справедливу).
Але для обох випадків питання - невже є підстави для реалізації?
І ключове: обидва є діями проти верхів... Низів проти верхів. Проти них що бунтують, що бажають добитися справедливості.
Але навіщо? Якщо можна компенсувати собі! своїми же низами...
Лише трохи "вдосконалити" систему саме під себе. Особисто під себе.
не буде ніхто нічого вдосконалювати.
підстав вистачить. Головна це те що люди випали з колеса сансари. І наврят чи схотять знову ішачити за мінімалку.
Потом, держава взяла на себе багато соціальних гарантій, які виконувати не буде. Від пільг на комуналку до безплатного медичного забезпечення та пенсії в 55р.
Та і там по мєлочі, кажуть всім убд положено гектар землі) а ще безплатний проїзд в транспорті і сідло велике, ковьор і тєлєвізор.
Буде такий комунізм після завершення війни?
Напомню що убд отримали десь 1,2 млн чоловік, а ще дехто і разом з інвалідністю.
Додано: Пон 15 вер, 2025 10:32
Banderlog написав:
не буде ніхто нічого вдосконалювати.
підстав вистачить.
Я мав на увазі період війни, а не після неї.
Що вже є. Вже вдосконалено і вдосконалюєтиметься далі.
Про після можна тільки гадати.
Факторів, які впливатимуть, занадто багато. Головний - це гроші від Заходу. А також чим саме закінчиться війна. Це визначить, що буде: одна велика хфортеця чи декілька різних формувань.
Хоча ні... буде велика Ненька ще й з приєднаною Кубанью і т.д. Репарації та по два москаля на кожного будуть забезпечувати майбутнє.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 15 вер, 2025 10:41, всього редагувалось 1 раз.
