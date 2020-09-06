Уряд пропонує збільшити податок на дорогі автомобілі

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 17 вер, 2020 20:08
Комунистический дискурс, уже 30 лет - богатые должны поделиться с бедными. А то, что в цене любого авто уже уплачено 40% в бюджет при покупке (НДС + пошлина + акциз + ПФ) об этом тупоголовые жлобы-депутаты забыли. Скотам в законе нужен пиар перед выборами, потому-что для рядовой бабушки 1.2 млн. это дорогое авто, нечего им на таких ездить, пускай платят.
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