RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Уряд пропонує збільшити
податок на дорогі автомобілі

Уряд пропонує збільшити податок на дорогі автомобілі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 20:08

Комунистический дискурс, уже 30 лет - богатые должны поделиться с бедными. А то, что в цене любого авто уже уплачено 40% в бюджет при покупке (НДС + пошлина + акциз + ПФ) об этом тупоголовые жлобы-депутаты забыли. Скотам в законе нужен пиар перед выборами, потому-что для рядовой бабушки 1.2 млн. это дорогое авто, нечего им на таких ездить, пускай платят.
eduard_k
Аватар користувача
 
Повідомлень: 119
З нами з: 14.12.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Уряд прогнозує падіння витрат українців у 2020 році
R2 » Вів 15 вер, 2020 17:20
2 123
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 вер, 2020 18:27
Ragnar
Уряд подовжив на 6 місяців мораторій на перевірки бізнесу
R2 » Чет 10 вер, 2020 15:25
1 77
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 вер, 2020 15:25
PUnder
В Україні хочуть запровадити корпоративний податок в...
R2 » Нед 06 вер, 2020 19:52
9 640
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 вер, 2020 00:29
NetSerpent

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25643)
17.09.2020 21:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.