Уряд пропонує збільшити податок на дорогі автомобілі

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Додано: Чет 17 вер, 2020 20:08
Комунистический дискурс, уже 30 лет - богатые должны поделиться с бедными. А то, что в цене любого авто уже уплачено 40% в бюджет при покупке (НДС + пошлина + акциз + ПФ) об этом тупоголовые жлобы-депутаты забыли. Скотам в законе нужен пиар перед выборами, потому-что для рядовой бабушки 1.2 млн. это дорогое авто, нечего им на таких ездить, пускай платят.
Додано: Чет 17 вер, 2020 22:20
И мировая практика показала, что если слишком в этом перегибать палку, то капиталы эммигрируют. А вот умеренно - можно.
Открываете налоговую систему практически любой европейской страны и для физлиц лицезреете прогрессивную шкалу налогообложения: чем больше годовой доход - тем выше ставка с каждого превышения. Такой же принцип и здесь: после превышения определенной стоимости автомобиля придётся заплатить чуть больше налогов.
Вы меня извините, но в Украине реальные средние зарплаты в пределах $500. Так что лично у меня к такой планке стоимости автомобилей претензий нет. Это адекватно для условий Украины.
Далее, на тему того, что дорого, а что нет: купите малолитражку в пределах $20тыс. и, допустим, новый LandCruiser. У малолитражки расход бензина 7л на сотню, у джипа - 20л?
Считаете разницу в деньгах для среднегодового пробега 15 тыс. км.
Также, учитываете, что как только автомобиль выехал из салона - это -10% от начальной стоимости.
Через 5 лет -30% (если решите продать). Это ПЛАНОВЫЕ потери денег как только вы принимаете решение стать автовладельцем (да-да, это не земля и не недвижимость которая обычно даже растёт в цене со временем).
Плюс регулярные техобслуживания, замена резины и т.д.
Так что, если посчитать комплексно, то для автомобиля дороже $40тыс. этих 25 тыс. налога и не видно будет на общем фоне расходов. Зато сколько ору о "вселенской несправедливости".
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