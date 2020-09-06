Уряд пропонує збільшити податок на дорогі автомобілі

Додано: П'ят 18 вер, 2020 14:43

uaprofi написав: планка "роскоши" должна быть не выше 60 минимальных ЗП, всё что стоит больше 10% налога от цены авто в год.

и такой налог целенаправлено направлять на развитие общественного транспорта! планка "роскоши" должна быть не выше 60 минимальных ЗП, всё что стоит больше 10% налога от цены авто в год.и такой налог целенаправлено направлять на развитие общественного транспорта!

Глупости. Планка "роскоши" должна включаться, когда ктото становится монополистом и начинает диктовать цены. Вот в таком случае нужно сразу включать 99.999% налог и этот налог целенаправленно направлять на безусловный доход для каждого украинца, чтобы он мог покупать продукцию такого монополиста.Предприятия должны бояться монопольного положения как огня. Тогда будет толк.И вообще налог должен зависеть от уровня конкуренции на рынке. Чем меньше конкурентов, тем больше налог. Если конкурентов сотни и тысячи, то налог должен быть минимальный. Если конкурентов менее 5, то налог должен быть максимальный. Если конкурентов нет, то предприятие должно отдавать всю прибыль государству, пока не появятся конкуренты.Монополия идет бок-о-бок с коррупцией. Коррупция создает монополии для нечестного обогащения монополиста. А монополия питает коррупцию, чтобы поддерживать условия для монополии на законодательном уровне.Это как двухголовая гидра. Одна голова - коррупция, вторая - монополия. И то и другое ведет страну к нищите и разрухе.