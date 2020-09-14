Бідність торкнеться майже половини українців

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Додано: Нед 20 вер, 2020 21:40
Додано: Пон 21 вер, 2020 10:54
Опять глупости про автомобили и невиданное "автомобильное богатство" украинцев....
Итак несколько цифр
Количество авто на 1000 человек
Германия - 555
Польша - 571
Россия - 309
Белоруссия - 324
Украина - 202
Продажи новых автомобилей на 1000 человек в год
Германия - 43
Польша - 16
Россия - 11
Белоруссия - 2
Украина - 2
Средний возраст легковых авто
Германия - 9,4
Польша - 17
Россия - 13,6
Украина - 21,2
Вот такое оно "автомобильное богатство украинское" - автомобилей в разы меньше чем у соседей, новых авто в разы меньше покупается чем у соседей, а то что в основном ездит по украинским дорогам это старый ржавый автохлам который в других странах уже давно пустили бы на металлолом.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Пон 21 вер, 2020 22:14
Украинец никогда не тяготел к новым авто. Сначала был металолом из Германии. Потом хитрые начали на литовских тазиках кататься, далее пошел процесс евроблях, а сейчас время американских битков. И если в вашем селе машин не прибавилось то не надо нам статистику про Германию показывать. Вы лучше возьмите сколько машин было в СССР-Украине и сколько стало сейчас. А дороги и инфраструктура остались от СССР. Или в вашем селе появились 4х полосные хайвеи поэтому пробок из металолома вы не заметили?
Додано: Пон 21 вер, 2020 22:18
Shram
Для сравнения лучше брать количество машин в Сан-Марино. Нам их точно не догнать.
В СССР кстати в 1975 году было аж 15 машин на 1000. Это так для сравнения с 2мя сотнями нынешними. А Крещатик начиная с 1975 года более резиновым не стал как и все сельские автобаны Украины.
Додано: Вів 22 вер, 2020 09:05
А что теперь Украина на СССР пятидесятилетней давности равняется?
А что не на Российскую Империю 1905 года? Тогда вообще был один авто на миллион населения....
Ещё раз.
Из цифр что я привел явно следует что среди соседних стран, украинское население явно владеет в разы меньшим количеством авто, оно в разы более дряхлое и старое.
А потому довод "посмотрите на улицах пробки" никак не может свидетельствовать о богатстве украинцев, скорее он свидетельствует о плохих дорогах, бестолковых водителях, неорганизованности дорожного движения, коррупции патрульных ментов и так далее.
Теперь уже точно не вернусь
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