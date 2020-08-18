Більшість киян вважають дорогу комуналку найактуальнішою...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
shapo написав:Серьезно? И с кем конкурировало Киевэнерго которое рыжий ворюга взяв у города за копейки довел до банкротства, а потом передал другому ворюге боксеру Кличко и его Киевтеплоэнерго? Про крышные котельные от другого монополиста Киевгаз сейчас поете. И в Киеве появились другие поставщики на виртуальных биржах от виртуальных производителей?
Я буквально в этом же предложении написал -- с кем конкурировало.
С кем, с крышными и подвальными котельнями в новых домах получающих газ от монополиста Киевгаз?
Именно: с крышными и подвальными котельнями в любых домах, не желающих платить Киевэнерго. Именно по этой причине Киевэнерго -- не монополистъ.
shapo написав:С кем, с крышными и подвальными котельнями в новых домах получающих газ от монополиста Киевгаз?
Именно: с крышными и подвальными котельнями в любых домах, не желающих платить Киевэнерго. Именно по этой причине Киевэнерго -- не монополистъ.
А Киевгаз о котором пишу второй раз у которого берут газ для этих котелен кто, не монополист? От смены одного монополиста на другого для потребителя не меняется НИЧЕГО
А их можно не газом "топить", а электричеством (подключени, правда, дороговатое -- но то такэ). Можно на мазут перейти (с небольшими заморочками с выводящей трубой). Короче -- было бы желание.
Кстати вот:
Так, в Киевской области 60% новостроек будут оборудованы индивидуальным отоплением, 30% — автономным, и только 10% — подключается к центральному. А в столице 55% новостроек будут отапливаться централизованно, у 28% — автономно, и только в 16% запланировано установить индивидуальное отопление.