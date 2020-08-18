Більшість киян вважають дорогу комуналку найактуальнішою...

Додано: Нед 11 жов, 2020 22:38

_hunter написав: Могу я расшифровать: у родителей трешка в хруще на Трое. За январь (дальше лень крутить) -- 2200 "за все", февраль -- 1950, март -- 1900.

На всякий случай расшифрую и "за все": это отопление+"все счетчики"+содержание дома+"что там еще в комуналку входит". Могу я расшифровать: у родителей трешка в хруще на Трое. За январь (дальше лень крутить) -- 2200 "за все", февраль -- 1950, март -- 1900.На всякий случай расшифрую и "за все": это отопление+"все счетчики"+содержание дома+"что там еще в комуналку входит".

Амвросий написав: наверно под коммуналкой только отопление за вычетом субсидии считает, остальные расходы не учитывает наверно под коммуналкой только отопление за вычетом субсидии считает, остальные расходы не учитывает

Тракторист написав: Giroi написав: Коммуналка на квартиру в Киеве не больше 100 баксов в месяц в среднем за год, и у семьи с двумя работающими на неплохой работе киевлянами нет проблем с коммуналкой, кроме как привычки к шаре. Коммуналка на квартиру в Киеве не больше 100 баксов в месяц в среднем за год, и у семьи с двумя работающими на неплохой работе киевлянами нет проблем с коммуналкой, кроме как привычки к шаре.

можете расшифровать вашу сумму в "100 баксов в месяц в среднем за год"? а то у других киевлян почему-то получается больше в 1,5-2 раза... можете расшифровать вашу сумму в "100 баксов в месяц в среднем за год"? а то у других киевлян почему-то получается больше в 1,5-2 раза...

Если отопление центральное - то на такие цифры тяжело выйти. Так как за отопление редко когда будет меньше 1500.Отопление за квартиру 70 кв. м. даже по норме 38,5 грн за кв.м. дает 2700 грн в месяц, а обычно меньше, в районе 2000. Так вот, 2700 в месяц за год дают 32400 грн. В среднем за месяц выходит 32400/12 = 1350 грн.Да хоть в 10 раз. Нафантазировать можно что угодно.К 1350 грн отопления прибавляем 1500 грн за все остальное и выходим на сумму 100 баксов в месяц. Да, зимой выходит 150, летом 50, но в среднегодовом выражении 100.И это все посчитано з большим запасом. Чаще всего должно быть меньше процентов на 20. У кого выходит больше - это точно не стандартная ситуация с причинами которой нужно разбираться отдельно, а не обобщать.