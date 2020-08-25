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Більшість киян вважають дорогу
комуналку найактуальнішою...

Більшість киян вважають дорогу комуналку найактуальнішою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 04:17

  Тракторист написав:а в каком городе обслуживание по 5 грн./м2 если не секрет? в Киеве например давно уже больше 7 грн./м2 по ЖЭКам, а если вам посчастливилось проживать в ОСББ, то как правило получается 10-12 грн./м2, так как в ОСББ большая доля административных расходов по сравнению с традиционными ЖЭКами..


О ситуации с ОСББ знаю, особенно в новостроях. Но в квартире родителей не в Киеве ОСББ и там тариф даже меньше 4 грн за кв.м. У меня в Киеве КП РЭО, тариф 5.07, при этом ежемесячно проводят перерасчет в минус, по итогу выходит чуть меньше 5 грн за кв.м. С лифтом наверно чуть дороже, на первом этаже лифт не считают.

  Тракторист написав:350-400 кВт*ч в месяц при электроплите это не так много если вы готовите дома регулярно. плита конечно не самого последнего поколения, но и не древняя - стеклокерамика...


У меня даже не стеклокерамика. Древняя Электра 1001м + мультиварка. Зимой включаю электрообогрев, так как горячая вода по батареях до первого этажа доходит еле теплая. Все лампочки светодиодные + пара люминесцентных. Готовим дома. Между двумя проверками с 03.02.2019 по 05.02.2020 в сумме 2237 кВт*часов. Надо будет намекнуть жене, что она мало готовит ))

  Тракторист написав:совет отказаться от интернета вряд ли приведёт к экономии, так как тогда оплачивать коммуналку придётся в местах, где за каждую квитанцию берут коммисию 5-10 грн., а с учётом нашего идеотизма, когда за всё надо платить отдельно это может стоить 50-100 грн. в месяц. опять же как без интернета ежемесячно передавать показания счётчиков? можно конечно по телефону, но от него вы тоже предлагаете отказаться ;) как вариант можно это делать через ЦКС, но в пешеходной досягаемости их нет, а поезка туда-обратно обходится в 16 грн. + 1,5-2 часа потеряного времени, но и тут есть проблема - из-за коронабесия туда уже более полугода проблематично попасть... ;)
P.S. в Европе куда мы так стремимся интернет признан базовой потребностью...


Показания счетчиков передаются при оплате заполняя соответствующие поля. Лично я делаю так. Да, приват берет за оплату уже 5 грн (беспредел, конечно же).
Мобильная связь + интернет - базовые потребности, но не коммунальные услуги.
Giroi
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 08:44

  shapo написав:Повторяю для апологетов нынешнего режима.
Помимо того что средняя цена самой экономной коммуналки разбросанной на не самую большую квартиру с небольшим числом прописанных вовсе не 100 баксов, а раза в 1,5 больше,есть только твоя лапша про "рыночную" цену там где никакого рынка нет и в помине, а есть монополии которым служит государство, а не наоборот.
Про субсидии узнай как их получать если один из прописанных не принесёт справки о доходах по разным причинам - от невозможности найти работу до срока окончания пребывания на бирже.
А заодно расскажи как живут в нормальных странах где есть социальное жилье и на пенсию можно жить, а не существовать


  Giroi написав:Сплошное нытье на жизнь без фактов.
12 грн за кв.м. обслуживание? У меня 5, например. И света много у тебя, 350 кВт*часов. Даже с древней электроплитой, правда, без кондиционера даже до 200 кВт*часов в среднем не выходит. И какие мелочи из коммуналки тянут на 10 уе в месяц?
Домофон, интернет, мобильная связь, телевидение - это все услуги от которых можно отказаться. Не стоит их в коммуналку включать.

Считаем.
Свет - 200 кВт*часов = 258 грн.
Квартплата - 5*70 = 350 грн.
Вода - 6 куб.м. холодной + 6 куб.м. горячей + водоотвод = 780 грн.
Обслуживание счетчиков - 14 грн
Вывоз мусора на 4 чел.- 145 грн
Итого - 1547 грн = 55 уе.
С газом немного дешевле.


Не буду обращать внимание на то, что тебе правильно указали что тарифа за обслуживание дома 5грн/м2 в Киеве нет,минимум 5.8. Что 200 квт-ч при электро-, а не газовой плите нужно умудриться сэкономить питаясь полуфабрикатами или привезенной пицой, что телефон в 117 грн от Укртелекома для пенсионера жизненная потребность , а подключиться к интертелекому за 25грн невозможно из-за того что нет трубок с кнопками которые пенсионер способен рассмотреть,что платить через Приват24 намного выгоднее чем топать в банк и платить за каждую платежку комиссионные рискуя подцепить китайскую заразу, да и телевизор для пенсионера - окно в мир. Что такое обслуживание счетчиков не знаю, но уже несколько месяцев берут 3.5грн за обслуживание газа и 27грн за обслуживание тепловых сетей. Пока мелочь.но лиха беда начало,тем более что такое можно ввести за обслуживание всех сетей.
Ты лучше напиши ,знаток тарифов, не сколько стоит коммуналка в Украине, а как она соотносится с минимальной и средней пенсией и сколько покрывает субсидия не говоря о том как "легко" ее оформить.

  Giroi написав:Я являюсь противником нынешней власти. Но не до такой же степени.

Это как, при исполнении гимна Украины не встаешь и не прикладываешь правую руку к сердцу?


  Giroi написав:Особенно понравилось сравнение с нормальными странами. Какую страну построил - такую и имеешь. Все.


1)Нормальные страны это где государство и чиновники существуют чтобы обслуживать население избравшего его, это страна где пенсионеры не выживают, а молодежь не уезжает в поисках лучшей доли, где 10 семейств не владеют всей страной и т.д.
2) Не знаю чем ты зарабатываешь на жизнь,но я строитель у которого было много объектов, но объекта под названием "страна" не было никогда.
Наверное, только такие персонажи с такими никами уверены что они строят страну, а не просто в ней выживают.
Тебе, явно ходившему пешком под стол в той стране где я прожил пол-жизни я бы рассказал в чем разница между ней и тем где я с тобой живу уже 29 лет,но,к сожалению, тогда мой пост провисит очень недолго и я в очередной раз буду забанен модератором которому как и вам, "патриотам" нечего ответить на элементарные вопросы.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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