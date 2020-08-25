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Більшість киян вважають дорогу
комуналку найактуальнішою...

Більшість киян вважають дорогу комуналку найактуальнішою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 18:26

  _hunter написав:
  shapo написав:Где я ныл по этому или иному поводу?
Я писал что у моих знакомых в многоквартирных домах с газовыми плитами нет индивидуальных счетчиков, и все

Вот тут, например:
>>> Я в это число вместе с своим домом точно не попаду

Потому как если не "ныть" -- нет -- да и нет -- и говорить не о чем... -- потому как репрезентативность выборки "у нескольких знакомых счетчиков нет" стремится к нулю.

Не более чем констатация факта, как, например, такого, как вор Кличко второй раз станет мером и порох вместо тюрьмы опять поднимается в укрополитике.
Вы-то какие достоверные источники привели по которым можно сделать заключение о точном количестве непоставленных и поставленных индивидуальных счетчиков газа в многоквартирных домах Киева?
Кроме интервью с теми кто это обязан сделать и кто жоглирует процентами где их точное количество?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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