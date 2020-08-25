Більшість киян вважають дорогу комуналку найактуальнішою...

_hunter написав:
Вот тут, например:
>>> Я в это число вместе с своим домом точно не попаду
Потому как если не "ныть" -- нет -- да и нет -- и говорить не о чем... -- потому как репрезентативность выборки "у нескольких знакомых счетчиков нет" стремится к нулю.
Не более чем констатация факта, как, например, такого, как вор Кличко второй раз станет мером и порох вместо тюрьмы опять поднимается в укрополитике.
Вы-то какие достоверные источники привели по которым можно сделать заключение о точном количестве непоставленных и поставленных индивидуальных счетчиков газа в многоквартирных домах Киева?
Кроме интервью с теми кто это обязан сделать и кто жоглирует процентами где их точное количество?