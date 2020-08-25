Більшість киян вважають дорогу комуналку найактуальнішою...

shapo написав: _hunter написав: shapo написав:
Где я ныл по этому или иному поводу?
Я писал что у моих знакомых в многоквартирных домах с газовыми плитами нет индивидуальных счетчиков, и все
Вот тут, например:
>>> Я в это число вместе с своим домом точно не попаду
Потому как если не "ныть" -- нет -- да и нет -- и говорить не о чем... -- потому как репрезентативность выборки "у нескольких знакомых счетчиков нет" стремится к нулю.
Не более чем констатация факта, как, например, такого, как вор Кличко второй раз станет мером и порох вместо тюрьмы опять поднимается в укрополитике.
Вы-то какие достоверные источники привели по которым можно сделать заключение о точном количестве непоставленных и поставленных индивидуальных счетчиков газа в многоквартирных домах Киева?
Кроме интервью с теми кто это обязан сделать и кто жоглирует процентами где их точное количество?
Ну так почему так мало фактов законстатированно? -- есть же еще куча не менее увлекательных фактов: температура в Сахаре вчера, влажность в Антарктиде... К теме обсуждения оно примерно одинаково относится.
А кто не вор был? -- Леня-космонавт, Омеля? -- или "говорящая голова" от квартала, с самой дорогой кампанией?..
Как я уже говорил -- какой народ -- такие у него и главы -- другим взяться неоткуда.
Я? -- да пожалуйста: у всех моих знакомых счетчики есть. Ах, стоп, репрезентативность...
Это если забыть о том, что во всех новых домах или газа вообще нет или счетчики от застройщика. А бабушатники... -- есть проблемы "чуть" важнее.