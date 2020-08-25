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Більшість киян вважають дорогу
комуналку найактуальнішою...

Більшість киян вважають дорогу комуналку найактуальнішою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 18:26

  _hunter написав:
  shapo написав:Где я ныл по этому или иному поводу?
Я писал что у моих знакомых в многоквартирных домах с газовыми плитами нет индивидуальных счетчиков, и все

Вот тут, например:
>>> Я в это число вместе с своим домом точно не попаду

Потому как если не "ныть" -- нет -- да и нет -- и говорить не о чем... -- потому как репрезентативность выборки "у нескольких знакомых счетчиков нет" стремится к нулю.

Не более чем констатация факта, как, например, такого, как вор Кличко второй раз станет мером и порох вместо тюрьмы опять поднимается в укрополитике.
Вы-то какие достоверные источники привели по которым можно сделать заключение о точном количестве непоставленных и поставленных индивидуальных счетчиков газа в многоквартирных домах Киева?
Кроме интервью с теми кто это обязан сделать и кто жоглирует процентами где их точное количество?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:55

  shapo написав:
  _hunter написав:
  shapo написав:Где я ныл по этому или иному поводу?
Я писал что у моих знакомых в многоквартирных домах с газовыми плитами нет индивидуальных счетчиков, и все

Вот тут, например:
>>> Я в это число вместе с своим домом точно не попаду

Потому как если не "ныть" -- нет -- да и нет -- и говорить не о чем... -- потому как репрезентативность выборки "у нескольких знакомых счетчиков нет" стремится к нулю.

Не более чем констатация факта, как, например, такого, как вор Кличко второй раз станет мером и порох вместо тюрьмы опять поднимается в укрополитике.
Вы-то какие достоверные источники привели по которым можно сделать заключение о точном количестве непоставленных и поставленных индивидуальных счетчиков газа в многоквартирных домах Киева?
Кроме интервью с теми кто это обязан сделать и кто жоглирует процентами где их точное количество?

Ну так почему так мало фактов законстатированно? -- есть же еще куча не менее увлекательных фактов: температура в Сахаре вчера, влажность в Антарктиде... К теме обсуждения оно примерно одинаково относится.

А кто не вор был? -- Леня-космонавт, Омеля? -- или "говорящая голова" от квартала, с самой дорогой кампанией?..
Как я уже говорил -- какой народ -- такие у него и главы -- другим взяться неоткуда.

Я? -- да пожалуйста: у всех моих знакомых счетчики есть. Ах, стоп, репрезентативность...
Это если забыть о том, что во всех новых домах или газа вообще нет или счетчики от застройщика. А бабушатники... -- есть проблемы "чуть" важнее.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:27

  _hunter написав:
  shapo написав:Не более чем констатация факта, как, например, такого, как вор Кличко второй раз станет мером и порох вместо тюрьмы опять поднимается в укрополитике.
Вы-то какие достоверные источники привели по которым можно сделать заключение о точном количестве непоставленных и поставленных индивидуальных счетчиков газа в многоквартирных домах Киева?
Кроме интервью с теми кто это обязан сделать и кто жоглирует процентами где их точное количество?

Ну так почему так мало фактов законстатированно? -- есть же еще куча не менее увлекательных фактов: температура в Сахаре вчера, влажность в Антарктиде... К теме обсуждения оно примерно одинаково относится.

А кто не вор был? -- Леня-космонавт, Омеля? -- или "говорящая голова" от квартала, с самой дорогой кампанией?..
Как я уже говорил -- какой народ -- такие у него и главы -- другим взяться неоткуда.

Я? -- да пожалуйста: у всех моих знакомых счетчики есть. Ах, стоп, репрезентативность...
Это если забыть о том, что во всех новых домах или газа вообще нет или счетчики от застройщика. А бабушатники... -- есть проблемы "чуть" важнее.


Ну что за форум.
Стоит упомянуть шоколадного Петюльку и боксера , отношение властей к пенсионерам и спросить "успешного" порохобота почему он так много времени проводит на форуме, так пост сразу бесследно исчезает без упоминания
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 10:23

  shapo написав:
  _hunter написав:Ну так почему так мало фактов законстатированно? -- есть же еще куча не менее увлекательных фактов: температура в Сахаре вчера, влажность в Антарктиде... К теме обсуждения оно примерно одинаково относится.

А кто не вор был? -- Леня-космонавт, Омеля? -- или "говорящая голова" от квартала, с самой дорогой кампанией?..
Как я уже говорил -- какой народ -- такие у него и главы -- другим взяться неоткуда.

Я? -- да пожалуйста: у всех моих знакомых счетчики есть. Ах, стоп, репрезентативность...
Это если забыть о том, что во всех новых домах или газа вообще нет или счетчики от застройщика. А бабушатники... -- есть проблемы "чуть" важнее.


Ну что за форум.
Стоит упомянуть шоколадного Петюльку и боксера , отношение властей к пенсионерам и спросить "успешного" порохобота почему он так много времени проводит на форуме, так пост сразу бесследно исчезает без упоминания

Пропустил то сообщение, но возможно меньше нецензурной лексики стоит в сообщениях использовать?..
А время на форуме?.. -- так диванный Че-Гевара, как я вижу, его проводит не меньше...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 13:47

  _hunter написав:
  shapo написав:Ну что за форум.
Стоит упомянуть шоколадного Петюльку и боксера , отношение властей к пенсионерам и спросить "успешного" порохобота почему он так много времени проводит на форуме, так пост сразу бесследно исчезает без упоминания


Пропустил то сообщение, но возможно меньше нецензурной лексики стоит в сообщениях использовать?..
А время на форуме?.. -- так диванный Че-Гевара, как я вижу, его проводит не меньше...


Я-то неработающий уже год пенсионер которому особенно нечем заняться до весны т.к. из-за коронавируса пока работу искать не буду и сын с внучками далеко в другой стране и помощи не просит, а вот что тут делает так много времени молодой успешный украинец который якобы содержит и детей, и родителей большой вопрос.
PS Любое упоминание Петюльки и боксера на этом форуме хуже трехэтажного мата и грозит как минимум удалением поста, а как максимум баном на неделю.
Зато поливать грязью русских и евреев это всегда здесь пожалуйста - максимум удалят посты.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 14:42

  shapo написав:
  _hunter написав:
  shapo написав:Ну что за форум.
Стоит упомянуть шоколадного Петюльку и боксера , отношение властей к пенсионерам и спросить "успешного" порохобота почему он так много времени проводит на форуме, так пост сразу бесследно исчезает без упоминания


Пропустил то сообщение, но возможно меньше нецензурной лексики стоит в сообщениях использовать?..
А время на форуме?.. -- так диванный Че-Гевара, как я вижу, его проводит не меньше...


Я-то неработающий уже год пенсионер которому особенно нечем заняться до весны т.к. из-за коронавируса пока работу искать не буду и сын с внучками далеко в другой стране и помощи не просит, а вот что тут делает так много времени молодой успешный украинец который якобы содержит и детей, и родителей большой вопрос.
PS Любое упоминание Петюльки и боксера на этом форуме хуже трехэтажного мата и грозит как минимум удалением поста, а как максимум баном на неделю.
Зато поливать грязью русских и евреев это всегда здесь пожалуйста - максимум удалят посты.

Что делаю, что делаю -- от работы отдыхаю. Я понимаю -- при совке такого быть не могло -- "здесь мерилом работы считают за...кхм...усталось" -- но как-то так...
Ну вот же -- уже два упоминания есть -- и не то что бана -- даже посты не удалили... -- может дело таки не в бобине?..
_hunter
 
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  #<1 ... 891011
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