RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Світові банки роками дозволяли
клієнтам відмивати гроші....

Світові банки роками дозволяли клієнтам відмивати гроші....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 20:30

Світові банки роками дозволяли клієнтам відмивати гроші....

Пропонуємо до обговорення:
У звіт про відмивання грошей у найбільших банках світу, викладений Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів ICIJ, потрапили українські бізнесмени.

Дивися повний текст Світові банки роками дозволяли клієнтам відмивати гроші. Серед них є українці - ЗМІ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90348
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 20:31

Бачу в них теж проблема довести справу в суді до логічного завершення -- тож "злили" інформацію журналістам
svyatoslav_hromyak
 
Повідомлень: 272
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 00:07

по Україні є чорні транзакції?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9622
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 654 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 08:56

Сначала денег на одалживают для разворовывания. А потом разворованное отмывают у себя.
И рассказывают про борьбу с коррупцией, да про дерьмократию.
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3080
З нами з: 15.02.11
Подякував: 34 раз.
Подякували: 616 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 09:25

Никогда такого не было, и вот опять
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12641
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7158 раз.
Подякували: 3334 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 09:36

Интересный копирайтер делал выжимку для этой статьи.
Невзначай исчезло имя Порошенко.
По мелочам работал, но часто.
Как говорится в пословице - копейка к копеечке, и на смычок )))
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18428
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4432 раз.
Подякували: 7146 раз.
 
Профіль
22
3
5
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Втерлися в довіру: як шахраї знімають гроші з банківських ка 1, 2
R2 » Пон 17 лип, 2017 23:54
10 1981
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 вер, 2020 19:11
Faceless
Банки знизили ставки за депозитами для населення
R2 » П'ят 11 вер, 2020 12:40
1 86
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 вер, 2020 12:40
alex_dubiv
Київрада виділила гроші на зарплати працівникам...
R2 » П'ят 11 вер, 2020 09:51
1 59
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 вер, 2020 09:52
Lion+

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20606)
22.09.2020 09:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.