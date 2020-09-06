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Черкаси та Житомир можуть
отримати швидкісне залізничне...

Черкаси та Житомир можуть отримати швидкісне залізничне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 22:23

Черкаси та Житомир можуть отримати швидкісне залізничне...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів планує закласти в держбюджет кошти на три важливих інфраструктурних проєкти з розвитку залізничних пасажирських перевезень.

Дивися повний текст Черкаси та Житомир можуть отримати швидкісне залізничне сполучення з Києвом.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 22:24

Дык в Германии дороги уже как бы переразвиты. А у нас как бы не совсем.
Ratatui
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