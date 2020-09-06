Міністерство фінансів планує закласти в держбюджет кошти на три важливих інфраструктурних проєкти з розвитку залізничних пасажирських перевезень.
Дивися повний текст Черкаси та Житомир можуть отримати швидкісне залізничне сполучення з Києвом.
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Додано: Сер 23 вер, 2020 22:23
Черкаси та Житомир можуть отримати швидкісне залізничне...
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Дивися повний текст Черкаси та Житомир можуть отримати швидкісне залізничне сполучення з Києвом.
Додано: Сер 23 вер, 2020 22:24
Дык в Германии дороги уже как бы переразвиты. А у нас как бы не совсем.
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