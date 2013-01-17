Економіка і фінанси України

Головні показники ВВП України в доларовому еквіваленті в II кварталі 2020 року
1. Номінальний обсяг ВВП в доларовому еквіваленті 2. Номінальна зміна обсягу доларового ВВП за рік 3. Iндекси номінальної зміни доларового ВВП за рік 4. Індекс-дефлятор доларового ВВП 5. Рівень доларових вартостей в рамках ВВП
Зовнішній валютний баланс банківської системи, чисті зовнішні активи, що представляють собою різницю між валютними активами і зовнішніми валютними зобов’язаннями, в серпні 2020 року досягли в Україні історичного максимуму $+35,506 млрд. При цьому валові зовнішні валютні банківські активи – вимоги до нерезидентів в іноземній валюті – зросли до найбільшого за 6,5 років обсягу. А зовнішні валютні зобов’язання банків – перед нерезидентами – продовжують перебувати на 15-річному мінімумі.
За даними Державної служби статистики, на споживчому ринку Україні у вересні 2020 року зафіксована місячна інфляція після дефляції в серпні. І це – традиційна сезонна динаміка. А ось інфляція в річному і середньорічному форматах її подання сповільнилася.
Як раніше повідомлялося, у вересні місячна інфляція в Україні склала 0,5%, а річна – 2,3%. Але різні товари і послуги подорожчали або значно більше або значно менше, ніж в цілому по споживчому ринку, або навіть подешевшали. А різна питома вага товарів і послуг в споживчому кошику, по якому розраховується індекс споживчої інфляції (ІСЦ) в Україні, надає їм різний вплив на створення загального індексу. З урахуванням всього цього можна визначити, які саме товари і послуги найбільше сприяли формуванню ІСЦ вересня 2020 року.
У серпні 2020 року результат зовнішньої торгівлі України товарами – товарне сальдо – став значно краще не тільки в порівнянні з попереднім місяцем, а й з минулим роком. А ковзне річне товарне сальдо поліпшується 8-й місяць поспіль. Але залишається воно, все ж, сильно мінусовим, склавши $-7,229 млрд за останні 12 місяців.
На даних Державної служби статистики UCAP створив рейтинги країн – основних торгових партнерів України – ТОП-30 найбільших покупців товарів з України та ТОП-30 найбільших продавців товарів в Україну, які в сумі формують більше 80% від усієї зовнішньої торгівлі. А також створив рейтинг динаміки взаємної торгівлі України з цими країнами – річної зміни експорту та імпорту: в доларах та в відсотках.