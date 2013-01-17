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Економіка і фінанси України
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 13:50

Економіка і фінанси України

Економічна, фінансова, банківська та інша статистика України
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 13:52

ВВП України: аналітика, інфографіка, прогнози

https://ucap.io/gdp-of-ukraine-analytic ... forecasts/

Головні показники ВВП України в II кварталі 2020 року

Індекси реальної зміни ВВП за рік
Номінальний обсяг ВВП
Індекси номінальної зміни ВВП за рік
Дефлятор ВВП (коригування на інфляцію)
Реальний річний (за останні 4 квартали) ВВП


Диаграммы
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 16:30

ВВП України в доларовому еквіваленті: розмір, динаміка та їх складові

https://ucap.io/vvp-ukrayiny-v-dolarovo ... -skladovi/

Головні показники ВВП України в доларовому еквіваленті в II кварталі 2020 року

1. Номінальний обсяг ВВП в доларовому еквіваленті
2. Номінальна зміна обсягу доларового ВВП за рік
3. Iндекси номінальної зміни доларового ВВП за рік
4. Індекс-дефлятор доларового ВВП
5. Рівень доларових вартостей в рамках ВВП
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 19:04

Середня зарплата в Україні в серпні 2020р. Аналітика, інфографіка

https://ucap.io/serednya-zarplata-v-ukr ... fografika/

номінальна
реальна
в доларах
по регіонах
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:14

Чисті зовнішні активи банківської системи України досягли рекорду

https://ucap.io/chysti-zovnishni-aktyvy ... y-rekordu/

Зовнішній валютний баланс банківської системи, чисті зовнішні активи, що представляють собою різницю між валютними активами і зовнішніми валютними зобов’язаннями, в серпні 2020 року досягли в Україні історичного максимуму $+35,506 млрд.
При цьому валові зовнішні валютні банківські активи – вимоги до нерезидентів в іноземній валюті – зросли до найбільшого за 6,5 років обсягу. А зовнішні валютні зобов’язання банків – перед нерезидентами – продовжують перебувати на 15-річному мінімумі.


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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:35

Інфляція в Україні у вересні 2020 року. Інфографіка

https://ucap.io/inflyacziya-v-ukrayini- ... fografika/

За даними Державної служби статистики, на споживчому ринку Україні у вересні 2020 року зафіксована місячна інфляція після дефляції в серпні. І це – традиційна сезонна динаміка. А ось інфляція в річному і середньорічному форматах її подання сповільнилася.


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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 20:59

Що подорожчало, а що подешевшало – з чого склалася вереснева інфляція в Україні?

https://ucap.io/shho-stvorylo-veresnevu-inflyacziyu/

Як раніше повідомлялося, у вересні місячна інфляція в Україні склала 0,5%, а річна – 2,3%.
Але різні товари і послуги подорожчали або значно більше або значно менше, ніж в цілому по споживчому ринку, або навіть подешевшали.
А різна питома вага товарів і послуг в споживчому кошику, по якому розраховується індекс споживчої інфляції (ІСЦ) в Україні, надає їм різний вплив на створення загального індексу.
З урахуванням всього цього можна визначити, які саме товари і послуги найбільше сприяли формуванню ІСЦ вересня 2020 року.


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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 20:44

Зовнішня торгівля України. Свіжі дані
Інфографіка

https://ucap.io/rezultat-zovnishnoyi-to ... fografika/

У серпні 2020 року результат зовнішньої торгівлі України товарами – товарне сальдо – став значно краще не тільки в порівнянні з попереднім місяцем, а й з минулим роком.
А ковзне річне товарне сальдо поліпшується 8-й місяць поспіль. Але залишається воно, все ж, сильно мінусовим, склавши $-7,229 млрд за останні 12 місяців.
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 14:54

ТОП країн зросту і падіння зовнішньої торгівлі України в серпні 2020 року
https://ucap.io/top-krayin-zrostu-i-pad ... 2020-roku/

ТОП країн зросту і падіння зовнішньої торгівлі України в січні-серпні 2020 року
https://ucap.io/top-krayin-zrostu-i-pad ... serpni-202

диаграми

На даних Державної служби статистики UCAP створив рейтинги країн – основних торгових партнерів України – ТОП-30 найбільших покупців товарів з України та ТОП-30 найбільших продавців товарів в Україну, які в сумі формують більше 80% від усієї зовнішньої торгівлі.
А також створив рейтинг динаміки взаємної торгівлі України з цими країнами – річної зміни експорту та імпорту: в доларах та в відсотках.
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