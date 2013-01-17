Економіка і фінанси України

Розрізняють квартальний та річний індекси ВВП, а також ланцюговий індекс – за який-небудь тривалий період, або з якогось року. Відповідно, офіційна статистика виставляє індекс один раз в квартал (до відповідного кварталу попереднього року) та один раз на рік (до попереднього календарного року). UCAP додає ковзний річний індекс – розрахунковий, за останні 4 квартали (некалендарний рік) до такого ж 4-квартального періоду роком раніше, який виставляється щоквартально, нівелюючи сезонні і разові фактори, і видає більш плавну та більш оперативну динаміку річного індексу.
Експорт і імпорт товарів обліковується і враховується згідно єдиного класифікатора товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД), складеного на основі гармонізованої системи кодування та опису товарів, прийнятої в міжнародній торгівлі, і використовується в обліку зовнішньої торгівлі України. На оперативних даних Державної служби статистики за розподілом товарів на групи згідно з ТН ЗЕД, UCAP створив товарний рейтинг зовнішньої торгівлі Україні – річної зміни експорту та імпорту головних товарних груп і окремих товарів: в абсолютному вимірі – в доларах, та у відносному вимірі – у відсотках.
У вересні скорочення населення України природним чинником прискорилося через збільшення смертності: її місячний коефіцієнт у вересні 2020-го став найбільшим серед вересневих коефіцієнтів за останні 20 років, що може бути наслідками нової хвилі коронавірусної пандемії. Народжуваність у вересні теж зросла, але помітно менше, і її коефіцієнт залишається одним з найменших за 20 років, а річна (12-місячною сумою) кількість народжених перебуває на мінімумі з часів II світової війни. В результаті чого вересневий місячний коефіцієнт природного зменшення населення виявився найбільшим за 20 років: вересень 2020-го став найгіршим в демографічному плані серед аналогічних місяців після 90-х років.
В січні-вересні 2020 року зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 230 країн світу, але до 90% обсягу – товарообіг, експорт та імпорт – зовнішньої торгівлі України припадає на кілька десятків країн. На даних Державної служби статистики UCAP створив рейтинги країн – головних торгових партнерів: ТОП-30 країн товарообігу з Україною, ТОП-30 імпортерів товарів з України, ТОП-30 експортерів товарів в Україну.
На даних Державної служби статистики UCAP створив рейтинг головних товарів (груп і розділів) зовнішньої торгівлі України за класифікацією ТН ЗЕД: ТОП-30 в експорті і ТОП-30 в імпорті, а також історичну динаміку 10 найважливіших товарних груп і розділів експорту та імпорту.
Якщо прийняти обсяг промислового виробництва останнього 12-місячного періоду (з листопаду 2019 року по жовтень 2020 року) за 100%, то виявиться, що в 2012 році воно було на 30%, а в 2008 році – майже на 50% більше, чим зараз.
Грошова база в Україні в кінці жовтня 2020 року знову оновила історичний максимум свого обсягу. Зростання триває безперервне 8 місяців поспіль, чого не спостерігалося вже 7 років. За рік грошова база зросла на 31,7%. Це найбільший відсоток річного приросту за 12 років. А в доларовому еквіваленті грошова база вийшла на максимум за 6 років. Це цілеспрямована політика НБУ з метою нарощування обсягу грошей в економіці.Однак, це потребуватиме додаткові валютні кошти