Економіка і фінанси України

В жовтні 2020 року середня по Україні нарахована, до сплати податків з фізичних осіб, заробітна плата склала 12174 гривни. В доларах жовтнева середня зарплата в жовтні 2020-го – $427 (по ринковому готівковому курсу долара на кінець місяця).
На даних Державної служби статистики UCAP створив рейтинги середньої заробітної плати регіонів України: за величиною – в гривнях і в доларах, за динамікою – за місяць і за рік – в гривнях, відсотках і в доларах, а також – чарти зміни рейтингових місць.
За жовтень сукупна заборгованість домашніх господарств по кредитам скоротилася одразу до 1,5-річного мінімуму. Такого сильного зниження кредитної заборгованості населення за місяць в Україні не було 5 років. Падіння зафіксоване за кредитами і в національної і в іноземній валюті.