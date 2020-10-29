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Апеляційний суд визнав $68 млн боргів «Укрзалізниці»...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 25 вер, 2020 14:01
Пропонуємо до обговорення:
Східний апеляційний госпсуд своєю постановою від 17 вересня відмовився задовольнити апеляційну скаргу «Укрзалізниці» і залишив без змін рішення, яким було визнано «Укрзалізницю» правонаступником «Донецької залізниці» і боржником у справі, у рамках якої російський «Сбербанк» стягував з «Донецької залізниці» $68 млн на підставі судових рішень.
Дивися повний текст Апеляційний суд визнав $68 млн боргів «Укрзалізниці» перед «Сбербанком»
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R2
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 14:02
Ну, ВТБ вроде здох, а вообще "благодарить" за это надо Сенечку Яценюка, и тогдашнее руководство УЗ - они пре реорганизации укрзализныци прямо указали, что УЗ является правопреемником донцкой ж/д.
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panzershreck1921
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 15:51
Опять проезд подорожает(
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Додано: Суб 07 лис, 2020 21:43
Снимаю шляпу перед юристами Сбера - они в очередной раз доказали, что не зря едят свой хлеб. Молодцы !
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LutsMan
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