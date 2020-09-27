Пенсійний вік в Україні потрібно підвищувати відразу до...

Додано: Пон 28 вер, 2020 13:40

Уверен, что если бы пенсий вообще не было - то нормально работающие люди могли бы откладывать себе на старость куда бОльшие деньги, чем пенсионная подачка сейчас. Так же, как и при прекращении кредитования - квартиры наконец стали доступны тем, кто работает, а не тем, кто больше кредитов понабирал.

Пенсии власть никогда не отменит - очень уж хочется крутить по 40 лет 22% дохода всех работающих безконтрольно, для этого нужен повод. А вот повысить возраст - да, могут, хоть до 70. Только при этом уедут последние дураки, кто еще здесь остался.

Кстати, текущий вариант пенсионной системы имеет намеки на справедливость (кто наработал стаж - один возраст выхода, кто нет - другой, у кого совсем мало - третий). Еще и обещали, что кто наработал 40 лет стажа - сможет раньше 60 выйти. Если и этого лишить, то вообще не будет смысла делиться с государством - по статистике, все равно не доживешь до выплат. Такие вот "экспертные" статьи - это проверка, проглотят или нет. Так сказать, соцопрос. Идут эти "эксперды" лесом.