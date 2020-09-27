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Пенсійний вік в Україні потрібно підвищувати відразу до...
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Додано: Пон 28 вер, 2020 16:40
andrijk777 написав:
І че? Ви не бачите різниці між 420 і 6?
Різниця 70 разів, для справки.
я лишь хотел показать, что у государства есть много всяких разнообразных средств уменьшать дефицит пенсионного фонда. При этом, средства могут быть разные. Но никто в этом не заинтересован. Поэтому решать будут за счет простых людей.
P/S Дефицит - не равен годовым пенсионным затратам. Это просто пример возможных путей поиска сокращения дефицита. М.б. слишком наивный. Нам 1,5 года говорят о том, что социальная справедливость и государства для людей уже близко. А вдруг?
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Дима Алматов
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Додано: Пон 28 вер, 2020 16:44
Дима Алматов написав:
Вас лично это задевает.
Его это не задевает, у него просто работа такая
Дима Алматов написав:
Но я говорил лишь о социальной справедливости - нет денег, значит их нет ни для кого.
Когда говорят о "социальной справделивости" - знайте, вас ктото решил обобрать
Суть социальных проектов - отнять у тех кто работает и отдать тем кто не работает. По другому это не работает. Если вы честно зарабатываете себе на жизнь, то будьте уверены от таких "социальных" проектов и программ останетесь в большом минусе.
Востаннє редагувалось Амвросий
в Пон 28 вер, 2020 16:51, всього редагувалось 1 раз.
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Амвросий
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Додано: Пон 28 вер, 2020 16:50
Дима Алматов написав:
1. нигде не предлагал "отнять и разделить".
_hunter написав: Дима Алматов написав:
Мне кажется проблема в высоких пенсиях госслужащих, которые не создают прибавочную стоимость и живут на налогах. Пенсии всяких депутатов, судей, полицейских, налоговоиков и пр.
Распространенное, но ошибочное мнение, популярно у не сильно образованной части населения: если вообще все такие пенсии разделить среди "обычных" пенсионеров -- прибавка в месяц будет на уровне чашки кофе.
У слишком образованной части населения - богатая фантазия. Я говорю лишь о социальной справедливости - зачем государству, имеющему серьезный, по мнению экспертов в статье выше, дефицит пенсионного фонда, его увеличивать? У государства, по идее, нет ресурсов для выплаты пенсий более 3-5 тыс. грн.
При этом, оно пытается решать вопросы за счет обычных трудяг, которые на пенсии проживают 2-3 года, увеличив время ихнего ухода на пенсию.
2. Я понимаю, возможно, Вас лично это задевает. Но я говорил лишь о социальной справедливости - нет денег, значит их нет ни для кого.
Поэтому, насчет чашки кофе - не согласен. Для кого чашка кофе, для кого спасительные таблетки от давления. У каждого свой Рубикон.
1. А это "максимально возможный" способ решить проблему: вообще перестать этим "тунеядцам" пенсии платить. Вот только беда -- выхлопа, как я уже писал, на чашку кофе только хватит.
2. Так "социальная справедливость" -- это хитрая штука: ей в любую сторону махать можно. Например: почему человек, не сделавший вообще ничего "полезного" за весь свой стаж должен получать хоть какую-то пенсию?..
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Додано: Пон 28 вер, 2020 16:50
Амвросий написав:
Когда говорят о "социальной справделивости" - знайте, вас ктото решил обобрать
Если слышите фразу "социально ответственный бизнес" - значит речь идет о коррупции и распиле госбюджета.
Суть социальных проектов - отнять у тех кто работает и отдать тем кто не работает. По другому это не работает. Если вы честно зарабатываете себе на жизнь, то будьте уверены от таких "социальных" проектов и программ останетесь в большом минусе.
А яке відношення соціальні проекти мають до солідарної пенсійної системи України?
На городі бузина, а в Києві дядько.
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andrijk777
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Додано: Пон 28 вер, 2020 16:54
andrijk777 написав:
А яке відношення соціальні проекти мають до солідарної пенсійної системи України?
Именно - никакого. Но видимо людям рассказыват про социальную справедливость, когда объясняют огромные зарплаты и пенсии госслужащих и необходимость повышения пенсионного возраста. Раз они вспоминают об этом
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Амвросий
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Додано: Пон 28 вер, 2020 17:04
_hunter написав:
Например: почему человек, не сделавший вообще ничего "полезного" за весь свой стаж должен получать хоть какую-то пенсию?..
пенсию человеку обязаны платить потому что у него всю жизнь отбирали часть дохода, забирая часть стоимости продуктов и работ, которые он производил. Забирали давая гарантию оплаты пенсии в будущем.
У вас же не возникает вопрос почему банк обязан выплатить депозитный вклад с процентами, если человек ничего не сделал банку за время пока его депозит находился в банке?
Да потому что он и не должен был ничего делать, у него всю жизнь отбирали часть заработанного, чтобы потом с этих накоплений платить пенсию. А теперь рассказывают, что пенсионные накопления отдадут потом (увеличение пенсионного возраста).
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Додано: Пон 28 вер, 2020 17:10
Амвросий написав: _hunter написав:
Например: почему человек, не сделавший вообще ничего "полезного" за весь свой стаж должен получать хоть какую-то пенсию?..
пенсию человеку обязаны платить потому что у него всю жизнь отбирали часть дохода, забирая часть стоимости продуктов и работ, которые он производил. Забирали давая гарантию оплаты пенсии в будущем.
У вас же не возникает вопрос почему банк обязан выплатить депозитный вклад с процентами, если человек ничего не сделал банку за время пока его депозит находился в банке?
Да потому что он и не должен был ничего делать, у него всю жизнь отбирали часть заработанного, чтобы потом с этих накоплений платить пенсию.
А благами держави він не користувався?
Роддом, садік, школа, інститут, лікарня, дороги. Армія, в кінці кінців.
Ось йдете ви в магазин за продуктами - ви ж користуєтесь тротуаром, ви ж за нього не платили. Чи вам краще йти по коліна в багнюці, як 1000 років тому?
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andrijk777
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Додано: Пон 28 вер, 2020 17:13
andrijk777 написав:
А благами держави він не користувався?
Роддом, садік, школа, інститут, лікарня
Вы путаете целевое назначение денег. Пенсионные отчисления отбирают у людей не на роддом с садиком, а на пенсию в будущем.
Роддом, садик и прочая финансируется за счет налогов, а не за счет пенсионных отчислений.
andrijk777 написав:
ви ж користуєтесь тротуаром, ви ж за нього не платили.
Может вы ещё предложите не отдавать банковские депозиты людям под предлогом "ви ж користуєтесь тротуаром, ви ж за нього не платили"?
Какое отношение имеют пенсионные отчисления к садикам и тротуарам с дорогами?
Кстати по поводу садиков, школ и больниц... Вы не заметили, что с многократным ростом налогов и поборов, денег на садики, школы, больницы и прочая стало катастрофически не хватать. А доходы чиновников и олигархов напротив стали расти как на дрожжах?
Вот например: https://news.finance.ua/ru/news/-/47920 ... hinovnikam
Востаннє редагувалось Амвросий
в Пон 28 вер, 2020 17:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 28 вер, 2020 17:19
Амвросий написав: andrijk777 написав:
А благами держави він не користувався?
Роддом, садік, школа, інститут, лікарня
Вы путаете целевое назначение денег. Пенсионные отчисления отбирают у людей не на роддом с садиком, а на пенсию в будущем.
Роддом, садик и прочая финансируется за счет налогов, а не за счет пенсионных отчислений.
ТАК ПРАВИЛЬНО!!!! Пенсійних відрахувань НЕ ВИСТАРЧАЄ для нормальних пенсій(тому що мало працюючих). Тому потрібно або зменшувати пенсію, або підносити пенсійний вік. Третього варіанту немає.
Чому держава має дотувати пенсійний фонд з бюджету? - не має такого бути.
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andrijk777
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Додано: Пон 28 вер, 2020 17:20
А вы не пробовали поднять возраст выхода в запас -ментам СБУ прокурорским юстиции воякам,? Они выходят на заслуженный отдых в 40-45 просрали державу и на пенсию, молодцы.
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vitakiri
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