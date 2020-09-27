Пенсійний вік в Україні потрібно підвищувати відразу до...

Дима Алматов написав:

_hunter написав: Дима Алматов написав: Мне кажется проблема в высоких пенсиях госслужащих, которые не создают прибавочную стоимость и живут на налогах. Пенсии всяких депутатов, судей, полицейских, налоговоиков и пр. Мне кажется проблема в высоких пенсиях госслужащих, которые не создают прибавочную стоимость и живут на налогах. Пенсии всяких депутатов, судей, полицейских, налоговоиков и пр.

Распространенное, но ошибочное мнение, популярно у не сильно образованной части населения: если вообще все такие пенсии разделить среди "обычных" пенсионеров -- прибавка в месяц будет на уровне чашки кофе. Распространенное, но ошибочное мнение, популярно у не сильно образованной части населения: если вообще все такие пенсии разделить среди "обычных" пенсионеров -- прибавка в месяц будет на уровне чашки кофе.

У слишком образованной части населения - богатая фантазия. Я говорю лишь о социальной справедливости - зачем государству, имеющему серьезный, по мнению экспертов в статье выше, дефицит пенсионного фонда, его увеличивать? У государства, по идее, нет ресурсов для выплаты пенсий более 3-5 тыс. грн.При этом, оно пытается решать вопросы за счет обычных трудяг, которые на пенсии проживают 2-3 года, увеличив время ихнего ухода на пенсию.2. Я понимаю, возможно, Вас лично это задевает. Но я говорил лишь о социальной справедливости - нет денег, значит их нет ни для кого.Поэтому, насчет чашки кофе - не согласен. Для кого чашка кофе, для кого спасительные таблетки от давления. У каждого свой Рубикон.