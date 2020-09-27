Пенсійний вік в Україні потрібно підвищувати відразу до...
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andrijk777 написав:Чому держава має дотувати пенсійний фонд з бюджету? - не має такого бути.
Возникает вопрос, а куда делись накопления которые годами отбирали у людей? И куда уходит часть пенсионных отчислений, которая не доходит до обычных пенсионеров?
Кстати, по поводу налогов - интересно, на что тратят огромные поступления от налогов, если больницы и медицина окончательно развалены, школы закрываются, и т.д. и т.п?
Сколько налогов было потрачено на выплату пенсий?
andrijk777 написав:Пенсійних відрахувань НЕ ВИСТАРЧАЄ для нормальних пенсій(тому що мало працюючих). Тому потрібно або зменшувати пенсію, або підносити пенсійний вік.
А кто их проедает? Предлагаю разобрать - а действительно-ли денег на пенсии не хватает. Или денег не хватает на огромные пенсии судей, прокуроров, силовиков и госслужащих, поэтому вы предлагаете снизить и без того низкие пенсии обычным людям?
Сколько было выплачено в виде пенсий в 2019 году? Сколько из этих денег было выплачено судьям, прокурорам, силовикам и чиновникам?
Когда-то попадалось, что Украина входит в категорию "от 20 до 30% занятых в бюджетной сфере". В отчете госстата за 2017 год была так же цифра 37% от среднештатной численности работников, оплата труда которых идет за счет бюджета, но более свежих данных не видел
Насколько мне известно, бюджетников только в социальной, образовательной, научной и медицинской сфере больше 3 млн. Добавляем 1 млн. чиновников, военных, полицейских, сотрудников судейско-прокурорского аппарата и пр. Официально занято 7 млн. + 2 млн. ФОПов. Ещё 3 млн. в тени и не менее 5 млн. гастарбайтеров, но они НДФЛ и ЕСВ не платят. Итого примерно половина платящих в бюджет на нём же и сидят.
andrijk777 написав:Чому держава має дотувати пенсійний фонд з бюджету? - не має такого бути.
Возникает вопрос, а куда делись накопления которые годами отбирали у людей?
Госпади... Говорили-балакали сіли і заплакали. Почитайте хоча б Вікіпедії що таке солідарна пенсійна система. А то спорите "за високі моральні принципи", а елементарних економічних понять не знаєте.
Амвросий написав:А кто их проедает? Предлагаю разобрать - а действительно-ли денег на пенсии не хватает. Или денег не хватает на огромные пенсии судей, прокуроров, силовиков и госслужащих, поэтому вы предлагаете снизить и без того низкие пенсии обычным людям?
Сколько было выплачено в виде пенсий в 2019 году? Сколько из этих денег было выплачено судьям, прокурорам, силовикам и чиновникам?
Я вже все був порахував, давніше правда(пару років тому). Висновки: 1. Вплив пенсій "судьям, прокурорам, силовикам и чиновникам" не сильно великий в загальній сумі. 2. Бюджет пенсійного фонду приблизно рівний сумі всіх пенсій, виплачених пенсіонерам. Тобто це означає що пенсійний фонд не тратить кошти "наліво". Взагалі всі ці цифри є в відкритих джерелах, немає жодних проблем це порахувати, потрібно тільки знати математику за 5-6 клас. Але я впевнений - вас цифри не переконають, ви і дальше будете вірити що "все крадуть" і що "прокурори і силовики з їх астрономічними пенсіями" винуваті.
andrijk777 написав:Чому держава має дотувати пенсійний фонд з бюджету? - не має такого бути.
Возникает вопрос, а куда делись накопления которые годами отбирали у людей? И куда уходит часть пенсионных отчислений, которая не доходит до обычных пенсионеров?
Кстати, по поводу налогов - интересно, на что тратят огромные поступления от налогов, если больницы и медицина окончательно развалены, школы закрываются, и т.д. и т.п?
Сколько налогов было потрачено на выплату пенсий?
andrijk777 написав:Пенсійних відрахувань НЕ ВИСТАРЧАЄ для нормальних пенсій(тому що мало працюючих). Тому потрібно або зменшувати пенсію, або підносити пенсійний вік.
А кто их проедает? Предлагаю разобрать - а действительно-ли денег на пенсии не хватает. Или денег не хватает на огромные пенсии судей, прокуроров, силовиков и госслужащих, поэтому вы предлагаете снизить и без того низкие пенсии обычным людям?
Сколько было выплачено в виде пенсий в 2019 году? Сколько из этих денег было выплачено судьям, прокурорам, силовикам и чиновникам?
Нет тайны в том, хватает или нет, все цифры доступны. И дело совсем не в судьях с прокурорами. Сейчас соотношение оформленных работников к числу пенсионеров - около 1,1 (по памяти). С работающего человека отчисляется 22% от его заработка до налогов. Средняя зарплата по статистике тоже указана до вычета налогов, так что весьма удобно. Берете среднюю ЗП, умножвете на 0.22 и потом на 1.1. Вот вам и +/- средняя пенсия, которая может быть выплачена. Даже меньше 2500 грн получается. Остальное вытягивают опять таки с тех, кто платит налоги.
andrijk777 написав:Висновки: 1. Вплив пенсій "судьям, прокурорам, силовикам и чиновникам" не сильно великий в загальній сумі.
в цифрах пожалуйста. С указанием источника. А то выводы на основе справочника Стеля все умеют делать
andrijk777 написав:приблизно рівний сумі всіх пенсій, виплачених пенсіонерам
что значит приблизительно? Если не равен, каково отношение неравенства?
Всі цифри в відкритих джерелах(в гуглі забанили?) + математика 5-6 клас. Мені було цікаво - я порахував. Вам потрібно - рахуйте собі самі. Тим більше, судячи по вашій впертості, я все-рівно вам нічого не докажу.
andrijk777 написав:Всі цифри в відкритих джерелах(в гуглі забанили?) + математика 5-6 клас. Мені було цікаво - я порахував. Вам потрібно - рахуйте собі самі. Тим більше, судячи по вашій впертості, я все-рівно вам нічого не докажу.
Ну так я тоже посчитал, и у меня совсем противоположный результат получился. Поэтому и спрашиваю конкретные цифры.