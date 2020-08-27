Про це йдеться в рішенні господарського суду м. Києва.
Дивися повний текст Фонд держмайна програв суд Ахметову за \"Укртелеком\".
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Додано: Пон 28 вер, 2020 13:17
Фонд держмайна програв суд Ахметову за "Укртелеком"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Фонд держмайна програв суд Ахметову за \"Укртелеком\".
Додано: Пон 28 вер, 2020 14:50
Укртелеком отдать Ахметову, а кредит в Ощаде для Ахметова на покупку Укртелекома - списать, т.к. офшорка, бравшая кредит - ликвидируется.
PROFIT!
Это точно путен - оккупант?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Пон 28 вер, 2020 15:50
Re: Фонд держмайна програв суд Ахметову за
Додано: Пон 28 вер, 2020 15:57
Додано: Пон 28 вер, 2020 16:47
кто зеленых оплачивает, тот Неньку и танцует
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
Додано: Вів 29 вер, 2020 00:55
А у генпрокурора есть яйца, чтобы опротестовать решение суда и возбудить дело против ФГИ? Нет? Ну нет, так нет))
Додано: Вів 29 вер, 2020 02:55
яиц у нее точно нет. Она же...
И аллегорически тоже.
Незаметно как то прошла новость, что рыжий в одном из судов донецкой области провел банкротство Киевэнерго. А там,ЕМНИП, долгов было разным, в т.ч. госструктурам, на сотни миллионов гривень.
Как говорится, все что я вам должен - все прощаю
ЗЕникакой президент, такие и решения
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
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