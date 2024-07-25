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Фонд держмайна продав Об’єднану
гірничо-хімічну компанію...

Фонд держмайна продав Об’єднану гірничо-хімічну компанію...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 02:44

Фонд держмайна продав Об’єднану гірничо-хімічну компанію...

Пропонуємо до обговорення:
Фонд державного майна України продав на приватизаційному аукціоні АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» (ОГКХ) за 3,93 млрд грн.

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Фонд держмайна продав Об’єднану гірничо-хімічну компанію за понад ₴3,9 мільярда
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 02:45

Продали за копійки стратигічну сировину.Москалі радіють.Скоро отримаємо титан назад у вигляді ракет.Зелені ідіоти
chepiuvin
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 11:04

  chepiuvin написав:Продали за копійки стратигічну сировину.Москалі радіють.Скоро отримаємо титан назад у вигляді ракет.Зелені ідіоти

Поддерживаю.
За подобное надо на пожизненное. Там лакомый кусок и китаю и рашке и ирану. Азера входят в состав Брикс - союз государств с авторитаризмом и диктатурой.

Куда смотрит Запад, непонятно.
p_a_l
 
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