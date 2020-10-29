Делаем 10х

Приветствую коллеги! Хочу предложить немного по хайпить. Думаю, многие знают, что я приверженец факторного инвестирования. Пассивный портфель из гос бондов, акций, сырья могут обеспечить инвестору 8-10% годовых. С добавлением не явных факторов можно выжать 20% или немного больше. Но, иногда складывается ситуация когда можно по пробовать сделать намного больше. На данный момент в мировой экономике сложилась удивительная ситуация, реальные ставки по большинству гос бумаг отрицательные, а по многим и номинальные на нуле. Как по мне это главный риск следующей пяти, а то и десяти лет. Есть высокий риск инфляции, но мне кажется буря придет со стороны пересмотра рейтингов компаний и стран. Именно на этом и предлагаю сыграть.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Inv На реальных счетах клиентов эта структура точно также реализована, но в значительно меньше проданных фьючерсов на единицу капитал. Кроме шорта ZQ на реальных счетах используются и другие инструменты, в частности фьючерсы на VIX.
Чтобы не быть голословным, вот скрин нашего флагмана "Чистая Альфа". Это маленький реальный счет, на котором реализована "активная" часть стратегии. У клиентов под активной частью сидит еще "пассивная", которая уже адаптирована под уникальные особенности клиента. Этот счет показывает альфу стратегии при риске макс просадки до 30%. Если клиенту это много, тогда уменьшается лотность.
А уже демка создана в первую очередь, чтобы обратить внимание на самый не дооцененный фактор риска, а именно рост ставки и как на этом заработать. Я постарался на демо подобрать такое соотношение Доходность/Риск - чтобы счет не слился, а доходности позавидовала Тесла.
Кстати, сейчас творится история, кривая фьюерсов начала загибаться, после апреля 2022 рынок прайсит рост ставок. Еще месяц назад такого не было, дальние фьючи уверенно уходили в отрицательную ставку, причем почти линейно.
Прошел месяц. Завтра последний день торгов Oct30`20. Его шорт принес нам 3,38к Вместо него продаем 200 лотов Apr30`21. Всего счет прибавил 31k или 3,1% Завал на этой неделе под портил отчетность, но и так не плохо.
А что тут анализировать, 3% в месяц это 40% с реинвестом. Но суть то не в том. Вот за этот месяц 3%, если бы не завал, то и 5% вышло. В другой будет 2%. И это условно линейный рост капитала. Но самое интересное будет когда ставку ФРС подымут, то за каждый 1% роста ставки, будет 3х на счете.
То есть пока мы ждем роста ставки, год или три, мы получаем доход. А когда ставку подымут получаем основную доходность.
Это очень похоже на кол опцион, но временной распад отрицательный (то есть приносит деньги).