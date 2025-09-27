Переважна більшість українців (72,4%) оцінюють матеріальний стан своєї родини як середній.
Як українці оцінюють свій матеріальний стан — опитування
Додано: Суб 18 жов, 2025 19:05
