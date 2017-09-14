fox767676 написав:сперечався у фб з "жителями Донбасу" стосовно параметрів мінську-2 я написав що про таку параметризацію, де гіві з моторолою попадуть в українську політику та ще якісь урядові виплати зможуть отримувати, їм краще забути
Це був єдиний шлях збереження територіальної цілісності України, історичний парадокс укрїнської держави, що вона тримається на махновщині а не на еліті. Еліта постійно зраджує, продається направо і наліво.
Це ти продаєшься за недорого - Онуфрія віником попарив і все, ти московит навіки )
Увы, но - результат отрицательной селекции еще со времен Руины...
UA написав:В этом и есть отличие Зеленизма от прошлых режимов. Вседозволенность в обмен на лояльность. Версия дискредитации популярной в народе 3 штурмовой также требует проработки. Если она подтвердится, то это более чем явный признак сворачивания войны.
Скажите спасибо Зеле. Неужто лучше когда по стране будут бегать отаманы с шайками, тому грошей дай, тому справку, тому на фронт иди, а тот просто пристрелит, оргазмируя от крови? Выбирая между жесткой диктатурой и анархией людей с оружием,я выбираю диктатуру. Можно примкнуть если че. Уверен, и у х... и у Гитлера, и у Пол Пота можно было занять какое-то безопасное местечко, попивая утреннее кофе под хруст костей и запах жаренной плоти. Жизнь одна, пусть моралисты идут в бусик. В Европу не хочу,тут лучше.Даже при всех вводных тут я-человек,могу и права покачать, и нихера мне лично не будет (естественно,качая права по масти) а там унтерменш на цирлах с депортацией если пан поляк руку поломает об твою дурную башку
На рубеже веков, когда экономика США была примерно в 10 раз больше китайской, мало кто из американских политиков осознавал, что они предоставляют Пекину стратегическое преимущество, которое десятилетия спустя будет использовано против них. ........Проведенный Bloomberg в прошлом году анализ показал , что Китай достиг мирового лидерства в пяти из 13 ключевых технологий и быстро догоняет в семи других, включая искусственный интеллект и робототехнику. Китай занял явное лидерство в области электромобилей, автомобильного программного обеспечения и технологий литиевых аккумуляторов, производит самые эффективные и недорогие в мире солнечные панели и разрабатывает инновационные лекарства, тем самым сводя на нет старую фразу «США внедряют инновации, Китай копирует».
Всё это вывело производственный сектор Китая на исторические высоты. Расчёты Bloomberg Economics показывают, что положительное сальдо торгового баланса Китая по отношению к мировому ВВП является самым большим среди всех стран со времён США сразу после Второй мировой войны.
Судостроение — один из самых ярких примеров вновь обретенного доминирования Китая: по данным торгового представителя США, сейчас страна производит более половины мировых грузовых судов по тоннажу, тогда как в 1999 году этот показатель составлял всего 5%. Для сравнения , доля американских верфей в мировом производстве в прошлом году составила 0,01%. .......Пекинские лидеры полны решимости избежать повторения опыта США, когда рабочие места в обрабатывающей промышленности уходят за рубеж — феномена, иронично известного как «китайский шок». Тем временем американские официальные лица сетуют на то, как сложно переломить эту тенденцию, называя её тяжёлой борьбой с глобальными экономическими силами.
«За последние 30 лет мы сами себе вырыли огромную яму», — сказал мне один американский чиновник в регионе. «Выбраться из неё будет непросто».
Китай делает ставку на то, что сможет добиться необходимых технологических прорывов до того, как нарастающие экономические проблемы начнут давать о себе знать. Однако сейчас страна наслаждается историческим достижением: она меняет баланс мировых сил в свою пользу.
стосовно Суднобудівництва: 40 років тому судна в Європі будувались в багатьох країнах -СССР,Польща,Фінляндія,ГДР, ФРГ,Франція, В.Британія, Норвегія, Швеція, Італія, Греція, Португалія, Югославія (Ріека)
станом на сьогодні - залишились Німеччина, яка займає перше місце в Європі 0,45% світового тонажу, друге місце ФІНЛЯНДІЯ (0,40% с.т.), третя Італія-0,35%
Перше місці у світі Китай -51% Друге у світі-Південна Корея -28% Третє- Японія -15%
fox767676 написав:Ребята, при всей симпатии к нынешнему Вашингтону, но будущее Евразии от Чукотки до Гибралтара на ближайшие 20-40 лет решится на 4 пленуме КПК
Сі знімуть, чи не знімуть?
інтрига лише у тому чи буде пекінська різанина бензопилою онлайн
чи поступово змусять віддавати владу, посаду за посадою
змусять нарваного деспота до самокритики каяття з приводу порушення ленінських принципів демократичного центпралізму, колегіальності та мирного співіснування двох систем знімуть з частини , а потім з усіх постів виведуть зі складу Політбюро відправлять на самоізоляцію можливо розстріляють якще не помре від чергового короновірусу діточок у комуни на соціалістичне перевиховання
Water написав:ПДВ піднімуть 3 1 січня 2026 з 20 до 22%, АЛЕ... в них ПДВ на ліки, продукти харчування, дитячі товари - 10%. В нас скільки? Авто з 1 листопада для юридичних осіб, для фізиков ціна баксів 50. Для чого? Мабуть хочуть шоб власний автопром купляли замість Мерседесів з БМВ. Кому потрібен саме Мерседес, він завезе як фізособа, кому потрібно саме в автосалоні, той додатково заплатить 10 штук, в чому питання, якщо гроші є.
Питання в іншому, пів світу торгує з педерацією, у т.ч. країни Балтії, Італія Швейцарія, не кажучи вже за Китай з Індією, Казахстан з Грузією, Узбекистан, та інші Таїланди з В`єтнамом. Питання- якого буя?
там ще ПДФО 13%, ФОПи теж не сильно обтяжені податками і зборами. Але розказувати про "неоплатні борги" будуть персонажі, які цмудять бюджетну цицю
