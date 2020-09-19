RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Уряд планує підвищити
зарплати чиновникам

Уряд планує підвищити зарплати чиновникам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 21:53

Уряд планує підвищити зарплати чиновникам

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів планує внести зміни до постанови КМУ від 18 січня 2017 року №15 щодо оплати праці працівників державних органів.

Дивися повний текст Уряд планує підвищити зарплати чиновникам.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90462
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зарплати вчителів зростуть на 30%, - Шкарлет
R2 » Пон 28 вер, 2020 20:39
1 48
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 вер, 2020 20:39
Тракторист
Тариф на передачу електроенергії хочуть підвищити
R2 » П'ят 25 вер, 2020 01:21
1 184
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 вер, 2020 01:21
Scotch
В Україні пропонують 20 тисяч зарплати без досвіду: чого...
R2 » Суб 19 вер, 2020 21:41
6 537
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 вер, 2020 20:56
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Делаем 10х (5)
28.09.2020 21:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.