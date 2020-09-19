Кабінет міністрів планує внести зміни до постанови КМУ від 18 січня 2017 року №15 щодо оплати праці працівників державних органів.
Дивися повний текст Уряд планує підвищити зарплати чиновникам.
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Додано: Пон 28 вер, 2020 21:53
Уряд планує підвищити зарплати чиновникам
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Дивися повний текст Уряд планує підвищити зарплати чиновникам.
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