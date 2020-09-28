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Уряд планує підвищити
зарплати чиновникам

Уряд планує підвищити зарплати чиновникам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 21:53

Уряд планує підвищити зарплати чиновникам

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів планує внести зміни до постанови КМУ від 18 січня 2017 року №15 щодо оплати праці працівників державних органів.

Дивися повний текст Уряд планує підвищити зарплати чиновникам.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 21:53

Выходит , средняя зарплата по Украине повысится в среднем на 1098 грн. Чиновникам на 1700 грн. , другим категориям на 496 грн. грязными .
angelovyury
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 17:12

А я бы их понизил,все равно на взятки живут.Вот так и получаем среднюю зарплату в Киеве около 12 тыс гривен,которой по факту нет.
Scotch
 
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