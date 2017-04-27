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Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти
не зрозуміле за крок д

Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за крок д
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 20:11

  Мизантрóп написав:
  Yuri_T написав:Долярчик
так а где твой собственный подсчет, математик?

https://www.youtube.com/watch?v=2pfhqn97yfI

только не сказали где можно :twisted:
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 20:26

Re: Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за кр

В каком месте будет подвох неизвестно, скорее всего с ипотекой настроят столько жилья, что будет оно стоять пустое либо сдаваться за коммуналку. Зачем здравомыслящему индивиду снимать вашу ипотечную квартиру когда он сможет купить свою? Думать что ты умнее всех - самый короткий путь к банкротству.

Бизнес надо придумывать и строить на том что востребовано но недоступно в данный момент большинству ваших клиентов (по какой либо причине не обязательно финансовой) . Допустим бариста с кофемашиной, сделать себе кофе посреди улицы вы не можете (т.е. востребовано но недоступно в данный момент большинству ваших клиентов) поэтому покупаете у него. Это правильная модель бизнеса.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 07 жов, 2020 20:33, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 20:38

Re: Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за кр

  vitaliian написав:Бизнес надо придумывать и строить на том что востребовано но недоступно в данный момент

Ну от - зараз іпотека - не всім доступна!
А як зроблять реальних 10%,чи навіть, вже про 7% балакають - то всі тоді ломануться! - от тоді і не буде цікаво, так як і ціни ракетою і конкуренція ого-го!
В той час можна буде і свою іпотечну квартиру під шумок продати! :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 20:47

  Долярчик написав:
  vitaliian написав:Бизнес надо придумывать и строить на том что востребовано но недоступно в данный момент

Ну от - зараз іпотека - не всім доступна!
А як зроблять реальних 10%,чи навіть, вже про 7% балакають - то всі тоді ломануться! - от тоді і не буде цікаво, так як і ціни ракетою і конкуренція ого-го!
В той час можна буде і свою іпотечну квартиру під шумок продати! :)

угу продайте сейчас доллары по 28,40 а вчера много кто по такому курсу брал. Покупатель тоже не дурак и на перенасыщенном рынке быстро продавит цену. Хорошо помню как в 2009-2010 продавались ипотечные квартиры за стоимость погашения долга. чтобы избежать судебной тягомотины тому у кого не стало средств платить ипотеку. Этот урок выучили, но ещё остались другие.

чтобы выскочить из ипотеки без потерь надо быть цирковым акробатом.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 07 жов, 2020 20:53, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 08:56

Re: Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за кр

http://budport.com.ua/news/18951-ipotek ... zekonomiti
Кстати, есть кэшбэк 18% с уплаченных % по ипотеке с некоторыми условиями.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 10:33

  lel написав:http://budport.com.ua/news/18951-ipoteka-pid-10-zaplatimo-znachno-bilshe-scho-vidomo-pro-prihovani-platezhi-ta-yak-zekonomiti
Кстати, есть кэшбэк 18% с уплаченных % по ипотеке с некоторыми условиями.

Там цікавий ще оцей підрахунок, що в кінці допису
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 11:02

Re: Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за кр

  Долярчик написав:Повторювати/писати те саме третій раз не буду!
так сделайте ctrl+c ctrl+v делов-то

в расчёты не забудьте включить сколько м2 планируют построить в вашем городе в течении 5-8 лет. Неплохо было бы узнать объем рынка (сколько м2 продаётся в год включая вторичку) чтобы сопоставить во времени количество покупателей и растущий объем предложений. Все цифры локальные и за шоколадку их можно раздобыть в соответствующих службах.

Надеюсь не надо объяснять что без этих расчётов ваша инвестиция - обычная лотерея? Если спрос растёт быстрее предложения, цена тоже растёт, если медленнее то ЦЕНА ПАДАЕТ (даже гривневая - не сомневайтесь), тому кому нужно продать недвижимость пофиг на хотелки вечного дорожая инвесторов, это рынок и цена (при падении спроса) тоже может просесть в разы.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 08 жов, 2020 11:15, всього редагувалось 6 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 11:26

Re: Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за кр

http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html
выбирайте Львов минимальную цену м2 В ГРИВНЕ за последние 4 года
и наблюдайте такую картину.
Зображення
минимальная цена с 18200 в феврале 2016 просела до 15253 в октябре 2020.
недвижимость и без ипотеки становится доступнее (в гривнах), значит цена аренды будет снижаться!
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 08 жов, 2020 12:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 12:12

Re: Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за кр

Тема сродни изобретению вечного двигателя. Увеличение доступности недорогой ипотеки будет двигать вниз стоимость аренды. И с учётом всех рисков лорда (пожар, потоп, взрыв, карантин, ремонт и т.д.) вы будете чаще в минусе. То есть схема рабочая, но надо постоянно заправлять бензин, доплачивать из своего кармана. Арендаторы будут помогать вам выплачивать ипотеку и пользовать ее все 20 лет. Что от неё останется через 20 лет, тоже риск.
RomaS
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 12:34

  Долярчик написав:
  Yuri_T написав:
  Долярчик написав:Я написав конструктив/конкретику, а ти?

и где конструктив?
ни локации, ни цены аренды, ни расчета от тебя.
только вводные и вопросы аудитории.
чтобы все считали, а ты пікнічкував, строго покрикивая, мол, хе.рово считаете :mrgreen:

Ціна оренди і буде +/- та, яка вийде у твоєму підрахуї!(якщо правильно підрахуєш) ))
Локація "середня" - не окраїна, але і не біля центру ;)

І чумось п. Акурт зміг все порахувати і з меншими даними і все детально виклав з цифрами!
А вам всім завжди щось "не так і не етак"!
" Поганим танцюристам, все "щось" заважає!" :mrgreen:


ну так і відповідь, тобто, рохрахунок, теж "середній" - ціна оренди чи то 4к, чи то 8к, строк окупності чи то 10 років, чи то 20 років, можливо окупиться, можливо ні. :wink: яке питання така і відповідь :mrgreen:
пс. ви тут постійно хочете щоб хтось щось вам відповідав, але коли щось питають у вас, ви завжди починаєте юлити. ну так, як то кажуть, "як аукнеться так і відкликнеться". як ви так і до вас. дивно що ви цього не розумієте чи не сприймаєте. кіосакі часом не пише в своїх книжках, що "до людей потрібно мягше, а на питання дивитися ширше"? (с) ніхто вам нічим тут не зобовязаний.
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