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Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти
не зрозуміле за крок д

Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за крок д
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 13:41

  Долярчик написав:Задача #1
Дано:
- "однуха" в зданій новобудові коштує 1 000 000грн.
- 300Кгрн - перший внесок(свої)
- 700Крн - кредитні під 14% ФІКСОВАНО на 3р.(а далі плаваюча ставка ще 17р)
- позичивши в родичів на ремонт/меблі/техніку 100 000 грн + ще 100 000грн свої - робимо ремонт за 3 міс.
Далі, запускаємо орендарів, які ПОВНІСТЮ покривають іпотечні платежі!
.


При таких раскладах ежемесячный платеж при аннуитете будет около 10тыс. Будет ли она стабильно сдаваться за 10тыс в месяц? Нет. С учетом того, что это не центр Львова, с учетом что ремонт с техникой стоил всего 200к(сверхбюджетно и выглядит так же), с учетом простоев в течение 20 лет - думаю, что справедливо можно посчитать в среднем 2,5тыс грн доплаты в месяц. Т.е за период выплаты нужно будет своих доплатить 1,2 млн.
Плюс за этот срок нужно будет сделать пару раз ремонты. Пусть даже это будет экономно и будет стоить 300тыс за оба.
Плюс 300тыс своих вложено изначально как первоначальный взнос +200 тыс на первые ремонты.
Итого, имеем: квартира стоит 1млн, заплатить надо ТОЛЬКО СВОИХ 2млн + 20 лет головной боли. Через 20 лет на выходе имеем старую убитую, 20-летнюю квартиру, которая, которая уже вряд ли стоит 1млн даже с учетом инфляции.
Хороший бизнес!
Еще раз выскажу свое мнение: ипотека - зло. Я бы не лез в ипотеку даже под 6%
Damien
 
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