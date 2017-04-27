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Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти
не зрозуміле за крок д

Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за крок д
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 12:12

Re: Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за кр

Тема сродни изобретению вечного двигателя. Увеличение доступности недорогой ипотеки будет двигать вниз стоимость аренды. И с учётом всех рисков лорда (пожар, потоп, взрыв, карантин, ремонт и т.д.) вы будете чаще в минусе. То есть схема рабочая, но надо постоянно заправлять бензин, доплачивать из своего кармана. Арендаторы будут помогать вам выплачивать ипотеку и пользовать ее все 20 лет. Что от неё останется через 20 лет, тоже риск.
RomaS
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 12:34

  Долярчик написав:
  Yuri_T написав:
  Долярчик написав:Я написав конструктив/конкретику, а ти?

и где конструктив?
ни локации, ни цены аренды, ни расчета от тебя.
только вводные и вопросы аудитории.
чтобы все считали, а ты пікнічкував, строго покрикивая, мол, хе.рово считаете :mrgreen:

Ціна оренди і буде +/- та, яка вийде у твоєму підрахуї!(якщо правильно підрахуєш) ))
Локація "середня" - не окраїна, але і не біля центру ;)

І чумось п. Акурт зміг все порахувати і з меншими даними і все детально виклав з цифрами!
А вам всім завжди щось "не так і не етак"!
" Поганим танцюристам, все "щось" заважає!" :mrgreen:


ну так і відповідь, тобто, рохрахунок, теж "середній" - ціна оренди чи то 4к, чи то 8к, строк окупності чи то 10 років, чи то 20 років, можливо окупиться, можливо ні. :wink: яке питання така і відповідь :mrgreen:
пс. ви тут постійно хочете щоб хтось щось вам відповідав, але коли щось питають у вас, ви завжди починаєте юлити. ну так, як то кажуть, "як аукнеться так і відкликнеться". як ви так і до вас. дивно що ви цього не розумієте чи не сприймаєте. кіосакі часом не пише в своїх книжках, що "до людей потрібно мягше, а на питання дивитися ширше"? (с) ніхто вам нічим тут не зобовязаний.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 13:41

  Долярчик написав:Задача #1
Дано:
- "однуха" в зданій новобудові коштує 1 000 000грн.
- 300Кгрн - перший внесок(свої)
- 700Крн - кредитні під 14% ФІКСОВАНО на 3р.(а далі плаваюча ставка ще 17р)
- позичивши в родичів на ремонт/меблі/техніку 100 000 грн + ще 100 000грн свої - робимо ремонт за 3 міс.
Далі, запускаємо орендарів, які ПОВНІСТЮ покривають іпотечні платежі!
.


При таких раскладах ежемесячный платеж при аннуитете будет около 10тыс. Будет ли она стабильно сдаваться за 10тыс в месяц? Нет. С учетом того, что это не центр Львова, с учетом что ремонт с техникой стоил всего 200к(сверхбюджетно и выглядит так же), с учетом простоев в течение 20 лет - думаю, что справедливо можно посчитать в среднем 2,5тыс грн доплаты в месяц. Т.е за период выплаты нужно будет своих доплатить 1,2 млн.
Плюс за этот срок нужно будет сделать пару раз ремонты. Пусть даже это будет экономно и будет стоить 300тыс за оба.
Плюс 300тыс своих вложено изначально как первоначальный взнос +200 тыс на первые ремонты.
Итого, имеем: квартира стоит 1млн, заплатить надо ТОЛЬКО СВОИХ 2млн + 20 лет головной боли. Через 20 лет на выходе имеем старую убитую, 20-летнюю квартиру, которая, которая уже вряд ли стоит 1млн даже с учетом инфляции.
Хороший бизнес!
Еще раз выскажу свое мнение: ипотека - зло. Я бы не лез в ипотеку даже под 6%
Damien
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 20:42

Re: Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за кр

  Damien написав:удет ли она стабильно сдаваться за 10тыс в месяц? Нет. С учетом того, что это не центр Львова, с учетом что ремонт с техникой стоил всего
уже писали выше при доступной ипотеке цена аренды ВСЕГДА ниже платежа по ипотеке (пример -Варшава), разница цен это мотивация арендатора снимать чужую квартиру (ему должно быть дешевле чем платить за свою). Посему схема что при доступной ипотеке арендатор оплачивает вам кредитные платежи НЕРАБОЧАЯ, по крайней мере в эконом сегменте, где арендатор хочет сэкономить а не купить Долярчику новую квартиру. Долярчик этого в упор не хочет понять, шо дурных нема.

Разве что 3 студента вскладчину будут снимать (понятно что ипотеку на троих им не дадут), либо сдавать двушку 36м по комнатам 12м2 + 12м2, получится примерно на 30-40% больше, чем сдавать целую квартиру, тогда возможно арендная плата и покроет платежи.

При постоянном росте спроса (и цен) на аренду можно было бы со временем войти в проффит на разнице цен (купили за 1млн, платёж банку 10к - уменьшается, а цена аренды 2020й 8к... 2022й 9к... 2025й 10к - постоянно растёт). Но предугадать какой будет спрос и цена аренды через 5 лет невозможно.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 22:55

Re: Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за кр

  Damien написав:заплатить надо ТОЛЬКО СВОИХ 2млн + 20 лет головной боли. Через 20 лет на выходе имеем старую убитую, 20-летнюю квартиру, которая, которая уже вряд ли стоит 1млн даже с учетом инфляции.
Хороший бизнес!


долярики в нокануті.. акурти нервно регочуть )
+50грн !
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greenozon
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