Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за крок д

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:20
Re: Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за кр
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:49
Зробив підрахунок для орендарів взявши за основу свою квартиру:
якщо ставка по іпотеці 12%, то живучи в орендній квартирі при умові що ціни на нерухомість і вартість оренди +- однакова (не змінюється з часом) можна назбирати на свою квартиру за 15 років.
Тобто коли в тебе 0 грошей, треба десь жити, ти нічого не вкладаєш ні в ремонт і т.д., просто відкладаєш різницю між ціною іпотеки і вартістю оренди, то за 15 років зможеш купити таку квартиру на зекономлені гроші.
Я розумію, що можна сказати: інфляція, ріст цін на нерухомість і т.д. Нікого не агітую і ні в чому не переконую, просто інформація для роздумів.
Взяв для розрахунку ціни в м. Івано-Франківськ на економ житло.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:55
Re: Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за кр
це 180 оренд
viewtopic.php?p=4851708#p4851708
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 23:08
Re: Іпотека за рахунок орендаря.Зрозуміти не зрозуміле за кр
не совсем понятно, какая цена аренды и какой платёж по ипотеке в ваших расчётах? Все ипотечники с которыми я лично знаком, страшно жалеют что ввязались в это ярмо. Правда квартиры были куплены до 2008 года но за фактически выплаченную стоимость уже можно купить 2-3 аналогичных, или намного большей площади, в новострое с хорошей локацией и дизайнерским ремонтом. Ипотека не про нашу страну где за 10 лет меняется практически всё. Самое главное из неё не так просто выскочить, если появится вариант лучше/удобнее/дешевле.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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