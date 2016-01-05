Спасение своих денег из тонущего банка?

Додано: П'ят 09 жов, 2020 14:54

Ситуация. Банк перестал выдавать деньги, когда закончился срок депозита. Временной администрацией еще даже не пахнет. Тут есть у вкладчика два пути:

1 - подавать в суд, 100% выигрывать суд и забирать свои деньги при помощи судебного исполнителя.....

2 - найти заемщика и попробовать договориться с банком - заемщик уже будет должен вам, а не банку, а вы более не будете требовать деньги у банка. Вроде бы просто - почему этот способ вернуть свои деньги не приживается? Почему сотрудники банка сами этот способ не предлагают? Где нормальному депозитчику искать заемщика?

Ваши мнения.

Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.