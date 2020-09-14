13 жовтня відбулася презентація довгоочікуваних нових моделей iPhone від Apple, на якій нарешті були офіційно оголошені їхні особливості, комплектації та вартість.
Дивися повний текст iPhone 12: озвучили можливу вартість нових смартфонів в Україні.
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Додано: Чет 15 жов, 2020 11:02
iPhone 12: озвучили можливу вартість нових смартфонів в...
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Дивися повний текст iPhone 12: озвучили можливу вартість нових смартфонів в Україні.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:37
Apple в последнее 5 лет не выходит с какими либо инновационными плюшками - лидерство утеряно. Без рывка им не изменить вектор своего падения!
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