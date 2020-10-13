Кличко назвав дату початку опалювального сезону в Києві
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alt402 написав:Все як завжди. Кожного року одне й те саме. Зараз увімкнуть опалення, через тиждень потеплішає і нарід буде відкривати вікна, а потім кричати, що платіжки дуже великі. Але цього року ще й на нормативку поклали - середньодобова температура протягом 3 діб має бути нижча за 8(?) градусів, а сьогодні 12, але ж дуже хочеться опалення до виборів увімкнути.
Справедливости ради стоит сказать, что с воскресенья по среду действительно средняя температура по Синоптику - 8градусов. Но дальше - ночью +10, днем +16. Я реально лучше бы 3 дня подряд включал обогреватель или кондиционер на обогрев и потратил лишних 20-30грн на электрику, чем отапливал весь октябрь улицу и заплатить 300-400 грн за отопление
Пенсионеры и прочие халявщики на субсидии с вами не согласны
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
alt402 написав:Все як завжди. Кожного року одне й те саме. Зараз увімкнуть опалення, через тиждень потеплішає і нарід буде відкривати вікна, а потім кричати, що платіжки дуже великі. Але цього року ще й на нормативку поклали - середньодобова температура протягом 3 діб має бути нижча за 8(?) градусів, а сьогодні 12, але ж дуже хочеться опалення до виборів увімкнути.
Справедливости ради стоит сказать, что с воскресенья по среду действительно средняя температура по Синоптику - 8градусов. Но дальше - ночью +10, днем +16. Я реально лучше бы 3 дня подряд включал обогреватель или кондиционер на обогрев и потратил лишних 20-30грн на электрику, чем отапливал весь октябрь улицу и заплатить 300-400 грн за отопление
Пенсионеры и прочие халявщики на субсидии с вами не согласны
Это почему же? моя мама пенсионер, правда без субсидий. Ей это отопление тоже пока не очень нужно