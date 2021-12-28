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Одне не зрозуміло - людина так намагається переконати, на пів сторінки списала переваг... - то чому продає золоту курку і чого її вже не забрали у перші години виходу на олх?
Верите я об этом же сразу подумал) понимаете цену всех тех видосиков которые учат инвестировать? Мои имхо эти гаражи идут под снос, Оболонь сильно жирное место для гаражей, тем более недалеко от метро.
Успіх написав:, а у нас що виступило драйвером росту?
загуглите сколько нбу напечатал денег в 2020 году Я считаю что перспективная инвестиция - подземные паркинги. Мест для парковки меньше и меньше, а машин больше и больше. Ещё 5 раз поднимут цену на трамвай и от стане дороже личного авто ну и тд. Посмотрите цены на паркинги в Киеве. Цеж капец...
Иногда на нашем канале вы можете видеть спецвыпуски с различных закрытых мероприятий, где собираются лидеры индустрии, эксперты рынка, и мы хотим вас познакомить с тем, что здесь происходит.
🤫Сегодня мы находимся на одном очень кулуарном мероприятии. Академия Дмитрия Гордона проводила его в загородном клубе. Как проходило мероприятие и какую пользу можно получить от подобных ивентов, увидите в этом видео.
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