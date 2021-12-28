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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 108109110111
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 16:46

  vitaliian написав:Долярчику читать 2 раза
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... NDfWA.html

Одне не зрозуміло - людина так намагається переконати, на пів сторінки списала переваг... - то чому продає золоту курку і чого її вже не забрали у перші години виходу на олх? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 17:18

  Успіх написав:
  vitaliian написав:Долярчику читать 2 раза
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... NDfWA.html

Одне не зрозуміло - людина так намагається переконати, на пів сторінки списала переваг... - то чому продає золоту курку і чого її вже не забрали у перші години виходу на олх? :mrgreen:

Верите я об этом же сразу подумал) понимаете цену всех тех видосиков которые учат инвестировать? Мои имхо эти гаражи идут под снос, Оболонь сильно жирное место для гаражей, тем более недалеко от метро.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 09:55

vitaliian
Так той чел☝️ спалив себе тим шаленим нав'язуваннням і навіть, вже порахував за вас, яка окупність))) і ще й з банківським депо порівняв)))
Ні, він так слона не продасть! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 12:47

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

https://ukranews.com/news/817305-v-kita ... -printerov
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 10:25

На чому росли ціни останніх півроку?

Ну в них там іпотека гнала/жене ціни вгору, а у нас що виступило драйвером росту?
Низькі ставки по депо?
Так вони вже більше пів-року, наче, бовтаються на дні 🤔
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 29 гру, 2021 11:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 11:33

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Успіх написав:, а у нас що виступило драйвером росту?
загуглите сколько нбу напечатал денег в 2020 году
Я считаю что перспективная инвестиция - подземные паркинги. Мест для парковки меньше и меньше, а машин больше и больше. Ещё 5 раз поднимут цену на трамвай и от стане дороже личного авто ну и тд. Посмотрите цены на паркинги в Киеве. Цеж капец...
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 11:39

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Я там☝️ виправив - не по іпотеці, а по депо ставки бовтаються
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 11:42

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  vitaliian написав:Посмотрите цены на паркинги в Киеве. Цеж капец...

Так в місті Лева - теж ціни капець!
Зображення
І то ще півроку тому!!! На котлованах!!!
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 12:13

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

А тим часом у Вайбер-чаті... ;)

Друзья, приветствуем👏

Иногда на нашем канале вы можете видеть спецвыпуски с различных закрытых мероприятий, где собираются лидеры индустрии, эксперты рынка, и мы хотим вас познакомить с тем, что здесь происходит.

🤫Сегодня мы находимся на одном очень кулуарном мероприятии. Академия Дмитрия Гордона проводила его в загородном клубе. Как проходило мероприятие и какую пользу можно получить от подобных ивентов, увидите в этом видео.

Из выпуска вы узнаете:

✅ в чем польза различных ивентов и мероприятий
✅ почему важен нетворкинг
✅ какой нетворкинг наиболее эффективен

Приятного просмотра🍿
https://bit.ly/3JnPkGr
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 12:32

Успіх зачем он здесь?
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