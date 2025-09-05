Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Додано: П'ят 05 тра, 2023 19:47
Успіх
Повідомлень: 8591
З нами з: 18.03.21
Подякував: 285 раз.
Подякували: 1010 раз.





Додано: П'ят 09 чер, 2023 13:26
А от якщо в ощаді взяти іпотеку по програмі єОселя, то вже цікавіше))
Наприклад, смарт-квартиру 30-35м2 за 1 500 000грн
п.с.
А які банки пропонують ще вигідніше по цій програмі?
Успіх
Повідомлень: 8591
З нами з: 18.03.21
Подякував: 285 раз.
Подякували: 1010 раз.





Додано: П'ят 05 вер, 2025 18:31
flyman
Повідомлень: 40703
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.



Додано: П'ят 05 вер, 2025 19:13
Успіх написав:
А от якщо в ощаді взяти іпотеку по програмі єОселя, то вже цікавіше))
Наприклад, смарт-квартиру 30-35м2 за 1 500 000грн
п.с.
А які банки пропонують ще вигідніше по цій програмі?
Прлморгав своє щастя. Відсоток тобі 7 може і дали б. Так нема ж світлого пристойного доходу
Hotab
Повідомлень: 16106
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2480 раз.




Додано: П'ят 05 вер, 2025 20:23
Hotab написав:
Відсоток тобі 7 може і дали б.
Та ладно все про мене і про мене))
Давай, що в тебе виходить під 3, чи 7%?
Давай конкретну якусь київську халупу - розберемо!
Успіх
Повідомлень: 8591
З нами з: 18.03.21
Подякував: 285 раз.
Подякували: 1010 раз.





