Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2025?

Опитування проводиться до Сер 01 жов, 2025 15:29

Валютний ринок в контексті ДС 5.3 5 15
40,00-40,50
7%
1
40,50-41,00
7%
1
41,00-41,50
0
0
41,50-42,00
40%
6
42,00-42,50
20%
3
42,50-43,00
7%
1
43,00-43,50
7%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
7%
1
Більше 46,00
7%
1
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 21:24

Сибарит
Высокие зарплаты обсуждались в контексте ОБРАЗОВАНИЯ.


Доляреку необхідно уточнювати, що це «освіта». Бо «образованіє» у нього образовалось. На відміну від розуму.
Hotab
 
Повідомлень: 16109
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2480 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 21:38

  Hotab написав:Сибарит
Высокие зарплаты обсуждались в контексте ОБРАЗОВАНИЯ.


Доляреку необхідно уточнювати, що це «освіта». Бо «образованіє» у нього образовалось. На відміну від розуму.

Так ведь и освітлення в подъезде хватает 😁
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8782
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6476 раз.
Подякували: 21637 раз.
 
Профіль
 
132
82
38
#
