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Кличко розповів, як
просуваються роботи на...

Кличко розповів, як просуваються роботи на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 18:15

Кличко розповів, як просуваються роботи на...

Пропонуємо до обговорення:
До кінця жовтня аркову конструкцію Подільсько-Воскресенського моста опустять в проектне положення.

Дивися повний текст Кличко розповів, як просуваються роботи на Подільсько-Воскресенському мості.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 18:15

а тепер подивіться реальну ситуацію

і куди там можна виїхати?
unicdima
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