В Україні ФОП платять за себе менше податків, ніж простий працівник.
Дивися повний текст В Україні перерахують податки для ФОПів.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 07:15
В Україні перерахують податки для ФОПів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні перерахують податки для ФОПів.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 08:49
Re: В Україні перерахують податки для ФОПів
Раскулачить! И в Сибирь! Ишь ты!
Внимательный читатель, не скуривший учебник арифметики начальной школы, конечно же заметит что пролетарской-шариковский тон статьи не сходится с цифрами, а заголовок так откровенная лажа.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:39
Лучше и не скажешь! И пишут же такое наверняка молодые девочки-мальчики 90-х годов рождения. Откуда в них эта шариковщина? Прописана в генетическом коде?
Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:29
Тоже загадка, зачем уважаемые Финансы перепечатывают пожелтевший оборзеватель?
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