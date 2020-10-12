Відсутність в Україні прозорого ринку сільгоспземель призвела до того, що ціна на неї - одна з найнижчих у Європі.
Дивися повний текст Зеленський пояснив, чому українська земля одна з найдешевших у Європі.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:32
Зеленський пояснив, чому українська земля одна з...
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Дивися повний текст Зеленський пояснив, чому українська земля одна з найдешевших у Європі.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:34
Да. Да. Мы все уже знаем чего стоят твои слова и обещания.
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