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Зеленський пояснив, чому
українська земля одна з...

Зеленський пояснив, чому українська земля одна з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:32

Зеленський пояснив, чому українська земля одна з...

Пропонуємо до обговорення:
Відсутність в Україні прозорого ринку сільгоспземель призвела до того, що ціна на неї - одна з найнижчих у Європі.

Дивися повний текст Зеленський пояснив, чому українська земля одна з найдешевших у Європі.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:34

Да. Да. Мы все уже знаем чего стоят твои слова и обещания.
https://c.radikal.ru/c00/2010/95/c1a2c92f7584.jpg

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p_a_l
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