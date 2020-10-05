Ціни на газ будуть нижчими, ніж у минулому опалювальному...

Додано: Суб 17 жов, 2020 20:45

Наш местный газсбыт сначала установил на октябрь цену 6,50, а потом уже в октябре скинул до 5,29

Покращэння жыття вжэ сьогодни

А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)