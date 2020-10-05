Марченко підкреслив, що ціни на газ не будуть різко підвищуватися.
Дивися повний текст Ціни на газ будуть нижчими, ніж у минулому опалювальному сезоні - Мінфін.
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Додано: Суб 17 жов, 2020 13:44
Ціни на газ будуть нижчими, ніж у минулому опалювальному...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціни на газ будуть нижчими, ніж у минулому опалювальному сезоні - Мінфін.
Додано: Суб 17 жов, 2020 13:44
Они уже достигли 8гривен.те.парашенковский максимум.Нужно только правильно считать -газ и транспортировка(6.66+1.36).Конечному потребителю важна итоговая цифра,а не стоимость одного газа.
Додано: Суб 17 жов, 2020 14:01
Re: Ціни на газ будуть нижчими, ніж у минулому опалювальному
где Минфин, а где цена на газ??? - тем более рыночная
нет, чтобы каждый занимался своим делом, что там с выполнением бюджета?
а по цене на газ так - цена на окт сейчас на уровне прошлого года - они сравнялись, куда качнется дальше - точно сказать никто не может. Большие остатки газа в хранилищах наводили на мысль, что цена будет падать, а она за последние 3 мес выросла больше, чем в 2 раза. Будем надеяться, что не вырастет, но вряд ли будет намного ниже, чем в прошлом году.
это все для промпотребителей.
для населения рынка газа еще нет. про рынок тепла вообще молчу. а цена на отопление зависит не только от цены газа, но и кто как считает - там в с/ст газа меньше 50%.
Додано: Суб 17 жов, 2020 17:47
Додано: Суб 17 жов, 2020 18:21
Посмотрите цены на газ на бирже TTF,с лета цены в Европе выросли в 4 !! раза.Это вроде как индикатор цены,но у нас нет украинского рынка и биржи,не нач то ориентироваться!
Додано: Суб 17 жов, 2020 18:56
Додано: Суб 17 жов, 2020 20:45
Наш местный газсбыт сначала установил на октябрь цену 6,50, а потом уже в октябре скинул до 5,29
Покращэння жыття вжэ сьогодни
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Нед 18 жов, 2020 00:03
Додано: Нед 18 жов, 2020 06:11
В Полтавской
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Нед 18 жов, 2020 09:10
а, так это не Фирташская РГК... а я уже было обрадовался, что они цены начали скидывать. Но эти жыды, похоже, до последнего будут ломить цену.
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